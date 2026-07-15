Se calienta la previa: en Brasil alientan a Inglaterra y quieren mufar a Argentina A horas de que se juegue de la semifinal de la Copa del Mundo, los hinchas de la Verdeamarelha inundaron las redes sociales. Por Agregar C5N en









Brasil se alínea con Inglaterra y quiere mufar a Argentina.

En la previa de Argentina vs. Inglaterra, los hinchas brasileños, afuera en los octavos de final, parecen tener una sola certeza de cara a las definiciones del torneo: evitar a toda costa una nueva consagración de Argentina. Memes y mufas, la norma en las redes de Brasil.

Como ocurre en cada cita mundialista, los hinchas de las selecciones que van quedando fuera del camino suelen tomar partido por alguno de los equipos que continúan en competencia o, como ocurre más a menudo, unirse en contra de su máximo rival.

En las últimas horas, esta histórica rivalidad sudamericana se trasladó con fuerza a las redes sociales, donde los usuarios comenzaron a postear un aluvión de mensajes en contra del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Entre las publicaciones más llamativas, se viralizó una imagen del mediocampista británico Jude Bellingham vistiendo la emblemática camiseta verdeamarela acompañada por la frase "Brasil es Inglaterra", e incluso algunos usuarios llegaron al extremo de apodar irónicamente como "Satanás" al capitán argentino Lionel Messi.

Una de las plataformas que mayor hostilidad mostró hacia los campeones del mundo fue la señal CazéTV. A través de una intensa seguidilla de posteos, el medio brasileño optó por ironizar catalogando a los británicos como "sudamericanos" y llegó a asegurar que el planeta entero, exceptuando lógicamente al territorio argentino, estará alentando esta tarde por la selección de los Tres Leones.