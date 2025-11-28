Comenzó el Black Friday 2025: hasta cuándo se pueden aprovechar los descuentos de cara a Navidad y vacaciones
Este viernes empezó uno de los eventos más esperados del año a nivel mundial, donde los usuarios podrán aprovechar para comprar ofertas de todo tipo: turismo, electrónica, indumentaria y productos para el hogar.
Comenzó el Black Friday 2025, uno de los eventos más esperados a nivel mundial por las promociones y descuentos para poder acceder a precios exclusivos. En esta ocasión la fecha cae previo a las fiestas, donde muchas personas podrán aprovechar para adelantar sus compras navideñas o si no conseguir cuotas a la hora de comprar pasajes para las vacaciones 2026.
El Black Friday 2025 se realizará el viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1° de diciembre, donde miles de comercios ofrecerán rebajas significativas en productos de tecnología, moda, viajes, hogar, belleza y mucho más, tanto en tiendas físicas como online.
Para saber si una oferta es real o no, tenemos a disposición varias páginas web y apps que permiten observar la evolución de los precios en los últimos meses. Si bien es una herramienta que sirve, no podemos dejar de tener en cuenta que, si el precio aumentó de un mes a otro.
Black Friday 2025: qué marcas participarán
Con algunas marcas confirmadas, las compañías ofrecerán importantes descuentos y beneficios en distintas categorías, desde electrodomésticos hasta pasajes aéreos y productos de cuidado personal.
La Anónima Online
Puma
Samsung
Nike
Carrefour
LATAM
JetSMART
Whirlpool
Almundo
FOREO Sweden
Marriott Bonvoy
Puppis
Zebra
NH Hoteles
Lenovo
Black Friday 2025: recomendaciones para aprovechar las promociones
Hacer una comparación de precios con anticipación para asegurarte de que el descuento sea real.
Suscribirse a newsletters de las marcas favoritas para acceder a promociones exclusivas
Revisar políticas de cambios y devoluciones, especialmente en compras online
Usar medios de pago con reintegros o cuotas sin interés, ya que muchos bancos y billeteras digitales lanzan beneficios especiales durante esos días
Black Friday 2025: cuál es su origen
En la década de 1950, la policía de Filadelfia comenzó a usar la expresión para describir el caos que se generaba en las calles tras el Día de Acción de Gracias, cuando multitudes salían a comprar y asistir a eventos deportivos.
En 1966 el término se difundió oficialmente en publicaciones comerciales, y en 1975, que contó con el impulso del diario The New York Times, que ayudó a popularizarlo a nivel nacional.
Ahora, con la llegada del comercio electrónico, el fenómeno se expandió globalmente, convirtiéndose en uno de los días de ventas más grandes del año. Desde 2003, cadenas estadounidenses como Walmart y Sears comenzaron a abrir sus puertas desde la madrugada, y a partir de 2011, muchas tiendas incluso adelantaron el inicio al jueves por la noche.