Comenzó el Black Friday 2025: hasta cuándo se pueden aprovechar los descuentos de cara a Navidad y vacaciones Este viernes empezó uno de los eventos más esperados del año a nivel mundial, donde los usuarios podrán aprovechar para comprar ofertas de todo tipo: turismo, electrónica, indumentaria y productos para el hogar.







Conoce cómo aprovechar las ofertas.

Comenzó el Black Friday 2025, uno de los eventos más esperados a nivel mundial por las promociones y descuentos para poder acceder a precios exclusivos. En esta ocasión la fecha cae previo a las fiestas, donde muchas personas podrán aprovechar para adelantar sus compras navideñas o si no conseguir cuotas a la hora de comprar pasajes para las vacaciones 2026.

El Black Friday 2025 se realizará el viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1° de diciembre, donde miles de comercios ofrecerán rebajas significativas en productos de tecnología, moda, viajes, hogar, belleza y mucho más, tanto en tiendas físicas como online.

Para saber si una oferta es real o no, tenemos a disposición varias páginas web y apps que permiten observar la evolución de los precios en los últimos meses. Si bien es una herramienta que sirve, no podemos dejar de tener en cuenta que, si el precio aumentó de un mes a otro.

Compras Amazon 2.png Freepik Black Friday 2025: qué marcas participarán Con algunas marcas confirmadas, las compañías ofrecerán importantes descuentos y beneficios en distintas categorías, desde electrodomésticos hasta pasajes aéreos y productos de cuidado personal.

La Anónima Online

Puma

Samsung

Nike

Carrefour

LATAM

JetSMART

Whirlpool

Almundo

FOREO Sweden

Marriott Bonvoy

Puppis

Zebra

NH Hoteles

Lenovo Black Friday 2025: recomendaciones para aprovechar las promociones Hacer una comparación de precios con anticipación para asegurarte de que el descuento sea real.

Suscribirse a newsletters de las marcas favoritas para acceder a promociones exclusivas

Revisar políticas de cambios y devoluciones, especialmente en compras online

Usar medios de pago con reintegros o cuotas sin interés, ya que muchos bancos y billeteras digitales lanzan beneficios especiales durante esos días Black Friday 2025: cuál es su origen En la década de 1950, la policía de Filadelfia comenzó a usar la expresión para describir el caos que se generaba en las calles tras el Día de Acción de Gracias, cuando multitudes salían a comprar y asistir a eventos deportivos.