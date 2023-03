Una tiktoker española se hizo 25 tatuajes, los borró y alertó sobre "las consecuencias"

La tiktoker les expresó a sus seguidores: “Me los hice pensando, bueno, si algún día me canso de ellos, me los borro. Si, total, es un momento. Pero duele un montón. Y, además, es muy caro. Si hacerse un tatuaje es caro y duele, quitárselo lo es mucho más. Me borro 20, hay cinco que me dejo. No os digo que no os hagáis ninguno, pero sí que os lo penséis bien antes de hacerlo y que no sean muchos”.

En un video didáctico la joven mostró cómo le están quedando sus antiguos tatuajes como el de una víbora, que se ve "desteñida" sobre su piel: "A esta serpiente como veis ya le queda poquito. En las primeras sesiones no se pondrán así, lo que pasa es que cuando llevéis una cuantas la poca tinta que queda es cuando deberán subir la resistencia de la máquina y ahí es donde te hacen polvo".

"Imagínate llevar una misma remera cada día, te vas a cansar”, relató sobre sus vivencias y les aconsejó a quienes decidan iniciarse en el mundo del tattoo: “Que sean pequeños, finitos y superficiales. No a los tatuajes con color, porque esa tinta nunca se va del todo. Y que sean en sitios escondidos, para no aburrirse tan rápido”.

“Jamás os tatuéis el nombre de vuestra pareja”, recomendó en el video.