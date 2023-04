Una mujer volvió de viaje, pensó que tenía gripe y murió a las pocas horas

The Mirror

La joven, llamada Bella Fidler, se había recibido recientemente de abogada y a modo de festejo, hizo un viaje a la isla de Bali, Indonesia. Durante la estadía no padeció ninguna síntoma, sin embargo días después, comenzó a sentirse mal luego del arribo a Australia, su país natal.

Los primeros indicios apuntaban a una gripe y a raíz de una serie d estudios que se hicieron en el Hospital de Gold Coast, detectaron que sufría una meningitis bacteriana.

La familia de la joven quedó consternada por la noticia e indicaron en un comunicado que “en cuestión de horas, nuestras vidas quedaron destrozadas por la devastadora noticia de que Bella había sufrido un daño cerebral extenso y no se esperaba que sobreviviera”

De acuerdo a lo que reveló The Mirror, la australiana había sido vacunada durante la secundaria, pero la cepa que contrajo no estaba cubierta por el calendario. "Más tarde nos enteramos de que el calendario del programa nacional de inmunización no incluye la mortal cepa meningocócica B. Su muerte se pudo haber evitado", detallaron sus padres.

Tras su muerte, sus familiares hicieron una campaña para concientizar sobre la enfermedad, la cual se puede evitar con la aplicación de la vacuna para la cepa b.

Por último, completaron: "Una muerte súbita como esta envía ondas de choque que resuenan mucho más y por más tiempo de lo que nadie puede imaginar" y agregaron: "Bella personificó la alegría por la vida y nos sentimos muy bendecidos de que haya podido tener tantas experiencias y aventuras maravillosas durante su corto tiempo aquí en la tierra".