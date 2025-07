Un vegano fue a comer a una parrilla, dejó una reseña negativa en Google y el dueño del local lo liquidó

El conflicto se originó cuando el comensal, que acudió al restaurante Madre Rojas en grupo, expresó su frustración por la ausencia de un menú vegano y la falta de respuesta a sus consultas previas por WhatsApp y teléfono. Aunque la jefa de cocina improvisó un plato con vegetales a la parrilla y escabeche de puerros, el cliente calificó el servicio con una estrella y una reseña que señalaba: "Falto de opción para veganos. No responden por WhatsApp ni por teléfono ante dudas" .

La reacción del propietario de la parrilla no se hizo esperar, y su respuesta generó aún más revuelo. En un contundente descargo, el dueño detalló los esfuerzos de su equipo por atender al cliente vegano y manifestó su indignación por la calificación. "No tenés vergüenza de venir a poner una estrella por no tener opciones para vos, que elegiste ser vegano y salir a comer a una parrilla", sentenció.

También aprovechó para exponer su concepto de inclusión, diferenciándolo de las "preferencias alimenticias". Explicó que para el local, la inclusión se refleja en tener rampas para sillas de ruedas, vajilla para niños o pan sin gluten para restricciones alimenticias reales, no así para aquellos que "decidieron ser infelices" como el cliente vegano, según sus propias palabras. Esta visión del establecimiento generó un intenso debate sobre los límites de la adaptación en la oferta gastronómica.