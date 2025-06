Un trabajador de La Salada reclamó la reapertura del predio: "La Feria es la vida para nosotros"

Una de las personas afectadas es Oscar, un jubilado de 73 años que trabaja como carrero desde finales de la década del 90. " La situación es caótica y estamos con la incertidumbre de lo que vamos a hacer. ¡Yo vivo de esto! Gano la jubilación mínima y no me alcanza porque hay que pagar la luz, el gas, el cable, internet y servicios de la casa. O sea que hago esto hasta donde me da el cuerpo. Por eso, es necesario que se reabra", explicó en C5N .

En tal sentido, el trabajador detalló la situación que atraviesan miles de personas: "El punto es volver a trabajar, si no abre no llevo plata a mi casa. Ya van cinco ferias que no entra un peso (...) Acá en la feria somos más de 50 mil personas que trabajamos diariamente, después está la gente que viene de afuera. En realidad, toda la Argentina vive de La Salada. Hace más de 30 años que está abierto, si cierra La Salada se pierde la fuente de trabajo de miles de argentinos. Todo el país viene a comprar".

Durante la entrevista con Jorge Rial en Argenzuela, Oscar manifestó el mal momento que viven las personas que cumplen funciones en el lugar: "Nadie nos da una respuesta. Uno se manifiesta en La Noria para hacer ruido y que nos escuchen, pero nadie nos da una respuesta. No te dicen cuál va a ser la solución, cuándo va a abrir o qué va a ocurrir en los próximos días. Estamos en eso, son todos rumores. No podemos seguir así. No sabemos lo que vamos a hacer. La Feria es la vida para nosotros. No lo estoy inventando, es así la cosa. Hay gente que tocó fondo. La Feria abre tres veces en la semana, con eso sobrevivís".

Protesta de los trabajadores de La Salada en La Noria

Más de 300 puesteros y feriantes llevaron a cabo un corte total en los dos sentidos de Camino Negro y hubo complicaciones en el tránsito, camino a la Capital Federal y mano a la provincia de Buenos Aires.

La razón de la manifestación fue por la clausura de la feria, ubicada en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge de Lomas de Zamora, tras la captura de Jorge Castillo, más conocido como “El Rey de La Salada”, por los delitos de contrabando y evasión.

Alrededor de las 9, algunos de los empleados liberaron uno de los carriles que va sentido al conurbano bonaerense, al tiempo que los agentes de la PFA aprovecharon para implementar el Protocolo Antipiquetes con el objetivo de alivianar más el tráfico. Sin embargo, un grupo de manifestantes arrojaron botellazos y piedrazos contra los federales, que repelieron los disturbios con balazos de goma.