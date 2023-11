Un niño de 13 años fue ferozmente atacado a ladrillazos por una patota y está en coma

Mariela Cardozo, la madre del niño, habló en Telenoche Córdoba: “Lo golpearon hasta provocarle hundimiento de cráneo y lo dejaron en coma. Está grave, luchando por su vida. Uno le pegó con un ladrillo en la cabeza y se lo dejó marcado. No puedo decir si peleó o no, pero supongo que había querido defenderse y uno de los chicos vino y le pegó con un ladrillo en la cabeza”.

Aseguró también no saber el motivo del ataque y Fabián Rivarola, el padre del niño, indicó: “Lo que hicieron no tiene nombre. No solo le pegaron el ladrillazo, sino que también le pegaron una patada en la cabeza”. También aclaró que los agresores fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad.

En cuanto a la salud del niño, el padre contó: “En el último parte dijeron que el daño cerebral es irreversible. Hay un alto riesgo de que pierda la vida, aunque me aseguraron que van a hacer todo lo que esté a su alcance para que eso no pase”