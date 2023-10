Un argentino fue al dentista en Estados Unidos y se llevó una sorpresa que fue viral en redes

En el clip que se viralizó, el tiktoker se muestra sorprendido por el entusiasmo de los niños que cuida cuando les dijeron que tenían que ir al dentista.

El video viral del argentino que visitó un consultorio dentista en Estados Unidos y vio un detalle que fue viral

En el video viral, el argentino dice: "Tuve que llevar a mis hostkids al dentista y cuando la madre me lo dice, ellos se re alegraron”. Enseguida se preguntó: “¿Por qué tienen tantas ganas de ir?. Era algo que a mí no me gustaba de chiquito”, agregó.

Sin embargo, una vez que llegó al consultorio se dio cuenta del motivo. “Tienen televisores en el techo y mientras les revisaban los dientes les ponían auriculares y nada, podían mirar los dibujitos ahí”, expresó.

Para terminar, Dair llegó a una conclusión: “Igualmente, pensándolo, por ser Estados Unidos, tiene todo el sentido”, sentenció. El video tuvo miles de reproducciones y “Me gusta”. Además, la gente dejó su opinión en los comentarios.

“Igual eso existe en la Argentina. Mi dentista tiene un proyector directamente jaja”, escribió una usuaria. “Ah olvidate, así es re cómodo todo”, respondió otra usuaria. “En el mío acá en EEUU definitivamente no tiene y lo sigo odiando jajaja”, expresó un seguidor a modo de chiste.