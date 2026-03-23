23 de marzo de 2026 Inicio
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Tucumán: sancionaron a policías que jugaron a la pelota en la calle

Fue el 18 de marzo, a pocos metros de la Casa Histórica, pero las autoridades tomaron la medida disciplinaria luego de la viralización del video en redes sociales durante el pasado fin de semana.

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Las cámaras de seguridad registraron el inusual momento.

Las cámaras de seguridad registraron el inusual momento.

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Tres efectivos policiales de Tucumán fueron sancionados y se les realizó un sumario por jugar a la pelota en la vía pública durante su servicio, a pocos metros de la Casa Histórica.

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El hecho ocurrió durante la madrugada lluviosa del 18 de marzo en el cruce de las calles Crisóstomo Álvarez y Congreso, alrededor de las 4, cuando las cámaras de seguridad captaron a los tres agentes uniformados que jugaban al fútbol con un sujeto.

El video se viralizó durante el pasado fin de semana, con reacciones dispares de los usuarios. Muchos lo compartieron como una humorada, mientras que para otros se trató de un grave error de los servidores públicos.

Embed - avivate_noticias on Instagram: "Policías jugando al fútbol en pleno turno en Tucumán Insólito en Tucumán, cámaras de seguridad captaron a varios policías jugando un picadito a las 4 de la mañana, en plena guardia… y a metros de la Casa Histórica. El partido improvisado fue en Crisóstomo Álvarez y Congreso, una zona que debería estar vigilada. #tucuman #policia #casahistorica #viralargentina #escándaloenredes"
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Las autoridades se hicieron eco del hecho y decidieron tomar medidas disciplinarias contra los policías, entre las que se encuentra una sanción por 30 días y un sumario administrativo, según señaló el medio Contexto.

También se citó a declarar a la persona que registró el momento y lo publicó en sus redes sociales.

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