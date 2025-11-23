Tras seis meses en el mar, la Fragata Libertad regresó al puerto de Buenos Aires

23 de noviembre de 2025 Inicio
El buque escuela, compuesto por 270 tripulantes, completó su 53° viaje de instrucción. Realizó 22.000 millas naúticas y recorrió 10 puertos: estuvo en Brasil, España, Noruega, Alemania, Países Bajos, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana.

La Fragata Libertad partió de Argentina el pasado 7 de junio y estuvo en dos continentes

La Fragata Libertad partió de Argentina el pasado 7 de junio y estuvo en dos continentes

A casi 6 meses de haber zarpado del puerto de Buenos Aires, este domingo, tal como estaba previsto, llegó a la Argentina la Fragata ARA Libertad, luego de llevar a cabo una travesía por América y Europa.

El biólogo, divulgador científico y presidente del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Diego Golombek, presentó en el programa Comunidad de Negocios la reedición de su libro El parrillero científico y contó que hay de ciencia y tecnología en la parrilla.
El buque escuela, que partió el pasado 7 de junio con 270 tripulantes, entre ellos 51 guardiamarinas en comisión de la Escuela Naval Militar, realizó el 53° Viaje de Instrucción al mando del capitán de navío Roberto Ariel Gestoso.

Durante los 170 días de navegación, la Fragata Libertad realizó 22.000 millas náuticas y recorrió 10 puertos: pasó por Brasil, España, Noruega, Alemania, Países Bajos, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana.

“Luego de todo lo vivido y aprendido, podemos afirmar que el tiempo nos dio la razón. Con esta gran tripulación, y con un inmenso amor por su patria, representó con orgullo a nuestra nación en cada singladura de la embajadora de los mares”, fue el mensaje del comandante de la fragata, Gestoso, tras anunciar su reciente arribo.

Tal como estaba previsto, el navío arribó poco después de las 9 de la mañana, escoltado por embarcaciones menores, con los tres palos cruzados y la bandera argentina flameando en lo alto. Entre lágrimas, emoción y abrazos, los tripulantes se reencontraron con sus seres queridos, quienes junto a autoridades militares y civiles, exmarinos y cientos de ciudadanos se hicieron presente en la dársena norte del Puerto en Puerto Madero desde temprano para recibir al histórico navío.

La travesía de la Fragata Libertad por dos continentes durante 170 días

El ARA Fragata Libertad partió el pasado 7 de junio y su primera parada fue en Recife, Brasil, donde arribó tras dos semanas de navegación. Allí, los guardiamarinas realizaron recorridos culturales y turísticos en la zona, llevando adelante un intercambio cultural fundamental para el acervo de los futuros oficiales.

Tras ello, cruzó el océano Atlántico durante 21 años y recorrer 3600 millas náuticas, llegó al puerto de Ferrol, España. Allí recibió la visita del público, mientras que los guardiamarinas tuvieron la oportunidad de conocer las áreas de corte, producción, soldadura, pintura y montaje del Astillero Naval Público Navantia.

Entre otras paradas, por primera vez en su historia, la Fragata Libertad visitó Noruega: llegó a la ciudad de Kristiansand, luego de internarse en el estrecho de Dover desde el Atlántico Norte y, tras cruzar el canal de la Mancha, llegar al mar del Norte. Allí participó en la Regata de Grandes Veleros “Tall Ships Race 2025” y realizó recorridos culturales y museológicos.

También pasó por Hamburgo, completando la última etapa de la regata. En allí, en la segunda ciudad más poblada de Alemania recibió a 5000 visitantes durante una jornada de puertas abiertas. La tripulación, además, visitó la Academia Naval Militar y participó en una ceremonia en homenaje al submarino ARA San Juan, construido en ese país.

En Europa, hicieron escala en Ámsterdam y Lisboa, último puerto europeo antes de emprender el cruce del Atlántico por cuadragésima segunda vez en su historia.

Ya de regreso hacia América, y durante 20 días más de navegación visitaron el Puerto Limón, en Costa Rica. Luego continuaron su recorrido por el mar Caribe hasta Baltimore, Estados Unidos, donde fue recibida por el jefe de la Armada Argentina, almirante Carlos Allievi. Para ese momento, el buque acumulaba 96 días en altamar y más de 16.000 millas náuticas recorridas.

Por último, pasaron por Santo Domingo, República Dominicana, donde las malas condiciones meteorológicas provocadas por la tormenta tropical Melissa obligaron a suspender varias de las actividades protocolares programadas.

Finalmente, la Fragata Libertad descendió hasta Fortaleza, segundo puerto brasileño del itinerario y último puerto extranjero de su travesía.

