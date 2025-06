Tras la movilización, el Garrahan anunció un aumento salarial para médicos residentes

Desde la administración del centro médico argumentaron que la suba fue posible "gracias al ahorro estimado como resultado de la reducción de personal fantasma y la eliminación de desvíos presupuestarios".

En el mismo sentido, plantearon: “Este incremento es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta para esta etapa del año, no de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista que se esconde detrás de los médicos".

Y destacaron que “a partir de la implementación del sistema biométrico de control de asistencia, desde el 1° de junio el Garrahan no será más un refugio de ñoquis, y quien no se presente a trabajar será despedido”. Advirtieron: “Esta gestión premia el esfuerzo, no la pertenencia política. Quien no asiste, afuera”.

Hospital Garrahan Los médicos del Garrahan salieron a reclamar por mejoras salariales. Camila Alonso - C5N

Al comienzo del comunicado, titulado "Orden, mérito y salud: así se fortalece el Hospital Garrahan", la dirección del centro médico destacó que avanzan "en un proceso de transformación profunda.

"Siguiendo la visión del presidente Javier Milei, que ha expuesto cómo los recursos del Estado fueron dilapidados durante años por una casta de militantes y privilegiados, este hospital de referencia en pediatría continúa una etapa de orden, eficiencia y reconocimiento al mérito", manifestaron.

Previo a notificar los aumentos a los médicos, denunciaron que "durante años, muchos hospitales públicos, incluido el Garrahan, fueron utilizados como plataformas de militancia, acumulación de cargos innecesarios y estructuras paralelas. Eso se terminó. Estamos eliminando los desvíos que drenaban fondos que debían estar destinados a médicos, residentes, equipamiento y más camas. Porque en una sociedad libre, los que trabajan y se esfuerzan deben ganar más, y los que no cumplen, quedar afuera".