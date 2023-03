Tras la denuncia a Jey Mammon, Lucas Benvenuto afirmó que "114 personas le aseguraron que fueron víctimas de famosos"

"Él siempre sugiere que todo el mundo contacte con algún abogado y haga las denuncias", agregó el letrado sobre lo que manifiesta Benvenuto con respecto a lo que se debe realizar sobre este tema.

Denuncia contra Jey Mammon: por qué prescribió la causa de Lucas Benvenuto

Luego de que Jey Mammon se expidiera tras la denuncia de Lucas Benvenuto que lo imputa por agresión sexual, Javier Moral, letrado que tuvo a cargo la causa por abuso en 2008, explicó que la causa prescribió porque "los hechos se desarrollaron 16 años atrás".

El abogado explicó que, cuando Lucas denunció en 2020 lo hizo de forma particular y sin asesoramiento: "Él decide, producto de una terapia, no dejar ningún cabo suelto. y por eso denuncia". La causa se cerró en marzo de 2021, es decir, tres meses después.

En ese sentido, profundizó: "El juez dice que no puede investigar la situación porque es sin sentido dado que no se podían seguir desarrollando los hechos. Se trataban de hechos de cuanto menos, 16 años atrás. La ley Piazza (que señala que la prescripción se computa desde que el denunciante es menor de edad) comienza a regir en 2015".

Moral, de todas formas, dio su punto de vista sobre la resolución del fallo y agregó: "Nosotros no comulgamos con ese criterio porque siempre que hay un conflicto en la ley en un niño y adulto, hay que estar al derecho de lo que beneficia al niño".

Pero, nuevamente aclaró: "No lo habíamos asesorado ni patrocinado en el año 2020, quizás él se acercó a denunciar entendiendo que ya tenía experiencia en desempeño judicial. Lamentablemente lo que le quedó es el juicio por la verdad. Hoy eso tiene consecuencias sociales. El juez puso un cierre y la selló. No se puede reabrir".

"Si uno tiene un profesional en el derecho que confía, podría haber interpuesto recursos o apelar el fallo”, lamentó el letrado. Y cerró: “A veces las fiscalías no tienen tiempo o recursos para abrir las denuncias que reciben. Las respuestas formales de la Justicia son más formales de lo que uno cree. No se dan cuenta de lo que sufrió un niño, merece una respuesta judicial y no burocrática. Se olvidan de que no son un número".

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.