Tragedia en el circuito KDT: murió un ciclista y denuncian que no había médico de guardia

"En el parque no había nadie encargado de una emergencia. El responsable del sábado, supuestamente estaba almorzando, pero luego de varias horas tampoco apareció. En la enfermería, el médico no estaba, la puerta estaba cerrada con llave. Protocolo de emergencia, no había o no se puso en práctica o nadie lo sabía. Personal de mantenimiento y la gente de seguridad pudieron barretear la puerta para encontrar que el desfibrilador, no estaba", criticó en su cuenta de X (ex-Twitter).

"Se tuvo que llamar a la ambulancia en dos ocasiones mas y una vez al 911 porque pasaban los minutos y no aparecía. Mientras tanto, Jorge seguía asistido por los ciclistas, pudieron detectar en un par de ocasiones que aún tenía pulso. Luego de 20' apareció un compañero de Jorge corriendo con un DEA que habían logrado ubicar con personal de la entrada en una oficina de administración. Se le colocó el DEA, le aplicó 3 descargas. La primera ambulancia llegó a los 35', no había nadie que le indique por dónde llegar al lugar de la pista donde estaba Jorge. Una vez en el lugar lo atendieron, luego de varios minutos e intentos, Jorge terminó sin vida, eran las 13:50" relató.

"Luego de varios minutos e intentos, Jorge terminó sin vida. Vos que estás leyendo esto, sin ser un especialista en el tema, ¿podés decir lo que falló? Eso mismo es de lo que deberían hacerse cargo las autoridades responsables para que esto, que es evitable, no vuelva a pasar nunca más", planteó la joven.

"¡Queremos una respuesta de las autoridades! Que nomás a priori y a las claras, hacen caso omiso de la reglamentación de la Ley N° 27.159", concluyó, en relación a la norma que tiene por objeto regular un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público.

Este miércoles, en diálogo con Juan Amorín en La Mañana, por C5N, Jorge Ascani, amigo del fallecido, relató lo ocurrido y agregó: "No tuvimos respuesta, no hubo alguien que se presentara como responsable del parque para asistir a Jorge. No hubo explicaciones, sí se acercaron funcionarios, de los que desconozco el nombre, una vez que Jorge había fallecido".