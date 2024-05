Los trabajadores del Hospital Durand advirtieron que "casi todo el edificio está sin gas" , por lo que "les pidieron utilizar todo eléctrico". No obstante, marcaron que las instalaciones no se encuentran aptas para usar estufas o sistemas de calefacción que precisen de electricidad.

En tal sentido, advirtió sobre una falta de cuidado del establecimiento: "En el invierno vamos a padecer el frío, en el verano padecemos el calor porque no hay mantenimiento. Las empresas privadas no cumplen con lo que tienen que cumplir y, lamentablemente, esto hace años viene deteriorándose. No solamente en el mantenimiento. No invierten absolutamente en nada".

En tanto, marcó por la cantidad de reclamos que se realizaron por la situación. "Los dueños de las empresas que se llevan millones y no invierten absolutamente un peso en los hospitales. Las autoridades saben, todos los años están los reclamos pertinentes, pero no hay una solución de fondo. Siempre son parches, pero no resuelven", lamentó.

Por último, sobre una extensión de los inconvenientes a otros lugares, Ortiz afirmó que la situación del Durand "también sucede en los 34 hospitales de la Ciudad".