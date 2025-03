Thelma Fardin, tras la condena en Brasil a Juan Darthés: "Fue reparador"

"Fue muy reparador estar en la sala. Él no vino. Fue muy reparador escuchar a esos seis jueces. Cinco decidieron condenarlo y otro explicó que no podía hacerlo por el tipo penal brasileño que tenía que aplicar pero que si hubiera ocurrido en Argentina, si. Y leyó la parte del Código Penal argentino", según detalló.

"Fue muy fuerte. Estábamos Carla (Junqueira) y yo solas y lo demás eran todos hombres", fue parte de su testimonio en Instagram.

"Fue muy fuerte escucharlos -continuó la actriz- y entender uno de los jueces dijo yo llegué con un voto redactado... y en relación a si la violencia existió dijo que lo violento fue la violación. Todos estos años de poner el cuerpo valió la pena. La justicia comprobó que el delito está probado, que lo que dije pasó. Uno de los jueces habló de la coherencia de mi relato".

Agregó: "Algo que me pareció impresionante, sobre la prescripción y el tiempo... uno de los jueces dijo que si nos vamos a escudar porque pasó mucho tiempo, no vamos a investigar, no juzguemos estos casos.... Escuchemos la palabra de las víctimas", pidió la artista.

Al final, agradeció por el acompañamiento: "Gracias por acompañarme todos estos años, por creerme desde el principio. Espero que esto sea una bocanada de aire para pensar que podemos confiar en la Justicia. Que sea un poco de esperanza. Gracias a mi equipo por seguir acá, si no, estos siete años no hubieran sido tolerables".

Finalmente, la artista recordó a sus abogadas, a Amnistiía Internacional, a la periodista Luciana Peker, que impulsó la denuncia, a sus amigos, y a su pareja Nicolás "Tacho" Riera, y a su mamá, entre otros.