Thelma Fardin, tras la condena a Juan Darthés: "No nos callamos más, nunca pensé en bajar los brazos"

En tal sentido, reconoció que había tenido decepción por el desempeño de la Justicia. "Es un día con muchas emociones, estoy muy movilizada. Se generó un impacto por la denuncia y seguimos adelante. Este es un escenario para el que casi no estaba preparada porque había perdido la esperanza y la fe en la Justicia. Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para las personas que están sufriendo algún tipo de abuso", expresó.

"Hay una posibilidad de reparación que nos involucra a todos como sociedad y que tenemos que seguir construyendo desde la empatía. Si hay alguien que cuenta su dolor, hay que empatizar y no preguntar por qué no lo dijo antes. Me dijeron que vaya a la Justicia y al fin la Justicia dice que es culpable. Al fin me creyó y creyéndome a mí le cree a muchas otras. Pude salir adelante y construir una vida sin ese peso encima", agregó.

También advirtió las agresiones que recibió tras la denuncia al actor: "Lamentablemente hay que decir que es muy difícil llegar hasta acá. Dijeron que lo hacía por la fama y no sé cómo a alguien se le podría ocurrir ser famosa por el hecho más doloroso de su vida. Dijeron que robaba y que tenía algún acuerdo o que sacaba algún rédito y no sólo que no hice eso, sino que fui víctima de incontables ataques. Sin embargo, eso no me hizo claudicar".

Martín Arias Duval, abogado de Thelma Fardin: "Fue una sentencia muy contundente y muy robusta"

Por su parte Martín Arias Duval, quien se trata de uno de los abogados de Fardin, hizo alusión a la condena a Darthés. "Fue una sentencia muy contundente y muy robusta en términos de conclusiones, análisis probatorio y la aplicación del derecho internacional y de Brasil. La prisión es efectiva pero se efectivizará cuando la sentencia quede firme. Por el momento, hasta que no quede firme la sentencia no se ejecutará", expresó.

En tanto, sobre la posibilidad de que el actor intente revocar el fallo, señaló que "existe una instancia recursiva, obviamente a medida de que se va avanzando en la instancia recursiva los motivos que se pueden invocar son menores".