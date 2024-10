Terror en Quilmes por un perro suelto que ataca a otras mascotas: hay al menos seis casos

En diálogo con el cronista Rafa Palavecino, contó que su caniche Vito fue atacado el sábado pasado por este perro, "el cual está denunciado el dueño porque lo pasea sin correa y sin bozal. Literalmente pasamos alrededor y lo atacó sin mediar palabra", remarcó.

Joaquín remarcó que "no es la primera vez que pasa" y que, en el caso de Vito, "lo atacó dos veces en el mismo día. Gracias a la gente de la feria que nos ayudó, porque entre cinco personas estábamos tratando de sacarlo. Gracias a que lo teníamos con la correa lo pudimos levantar, pero fue una situación horrible", afirmó.

"Vino la Patrulla Urbana y tenemos entendido que a esta persona le pidieron que se fuera, pero el domingo estaba acá con el mismo perro, y frecuenta plazas de acá alrededor. Me llegó el dato de que al perro lo tiene en una cucha en la vereda de la casa. No vive adentro, no sé si recibe algún tipo de atención", detalló.

Para Joaquín, "el dueño parece que disfruta del ataque" porque "no hace nada, está mirando nada más". "Cuando le planteé qué estaba haciendo con su perro sin bozal y le mostré lo que le hizo al mío, me dijo: 'Te lo voy a terminar matando yo con las encías de mi boca'", denunció.

Mientras el dueño de Vito brindaba su testimonio, el perro agresor y su dueño llegaron a la plaza. Esta persona se negó a responder las preguntas de Rafa Palavecino y agredió al móvil de C5N. "¿Por qué decís que es mi perro? Sacá el micrófono", exigió. La mascota estaba suelta, sin correa ni bozal.

Más vecinos se acercaron al móvil para brindar su testimonio. Lucas, dueño de un salchicha llamado Rocky, contó que "el perro se acercó solo y lo atacó, así porque sí", provocándole una herida en el lomo. "Se ve que no tiene conciencia, lo hace como por gusto. Ya mató perros y gatos", aseguró.