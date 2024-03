Axel Kicillof recorrió Berisso y Brandsen por el temporal y alertó por la vigencia de los avisos del SMN

"Desplegamos un operativo de asistencia junto al Ministerio de Seguridad, Defensa Civil, Salud, Desarrollo y todas las áreas de gobierno para atender las diferentes demandas y dar respuesta inmediata" , escribió en X (ex Twitter).

"Queremos recordarles a las y los bonaerenses que sigue vigente el alerta naranja por fuertes tormentas y vientos. Es fundamental que se mantengan a resguardo y eviten circular", pidió.

Horas antes, el propio intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, contó: "Estamos recorriendo con el gobernador, con los ministros (Carlos) Bianco y (Andrés) Larroque, estamos saliendo para el centro de evacuados".

Si bien no se registraron víctimas fatales, el director de Defensa Civil de La Plata, Roberto Scarfati comentó: "El panorama es realmente complicado. Yo me atrevo a decir que, habiendo estado en las dos, esta situación es peor que la del 2013 a nivel de anegamientos, emergencia e intervenciones. Afortunadamente, al momento no tenemos reportes de víctimas fatales, pero con la capacidad operativa de toda Defensa Civil y Bomberos trabajando en primera instancia con código rojo, luego amarillo".

Mario Secco, intendente de Ensenada también se refirió a esta inédita situación. "Ensenada en los últimos 20 años hizo un sistema hidráulico que en 200 años anteriores no tuvo y anoche nos superó. Vimos caer el agua tan rápido como el 2 de abril (de 2013). Enesenada tiene 3 túneles que lo atraviesan, la bomba toma el agua y la evacúan, ayer nos colapsó todo eso", explicó.

Además, remarcó que la enorme cantidad de agua que se precipitó desde el martes fue mucho mayor que la de la semana anterior, lo que obligó a los organismos de emergencia a llevar a cabo la evacuación.

En diálogo con Infocielo, Scarfati mencionó los motivos por los cuales La Plata es uno de los distritos que más se inunda. "No es un tema de Desagüe puntual, es mucha agua en poco tiempo, que ahora drenó pero que en muchos lugares todavía no porque recibimos el agua de toda La Plata por distintos colectores. Entonces sumado al agua acumulada de los días anteriores, donde llovió durante los últimos diez días, hizo que colapse todo el sistema", explicó.

Corte de luz en AMBA: más de 110 mil usuarios están sin suministro eléctrico

Varias áreas de la Ciudad de Buenos Aires como Gran Buenos Aires, se encuentran afectadas por calles inundadas por las lluvias. En tanto en las localidades de Tandil, Olavarría, Azul, Quilmes, Lanús y Florencio Varela las clases se suspendieron por por anegamientos o falta de luz. Eso no es todo, sino que la General Paz se encuentra tapada de agua, lo que generó caos en el tránsito.

A esta situación, en las últimas horas se registran cada vez más cortes de luz en diferentes áreas de AMBA. Según lo que informó el ENRE, al menos 110 mil usuarios están sin suministro eléctrico. Al menos en Edenor son 29.127 los afectados, mientras que en Edesur 80.286.

Las zonas afectadas del Gran Buenos Aires son: Moreno, Gonzalez Catán, Caseros, La Horqueta y Tigre, pertenecientes a Edenor. Mientras que por Edesur, son: Avellaneda, Villa Fiorito, Temperley, Cañuelas y Lanús. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, se registraron cortes en: Villa Urquiza, Palermo, Villa Crespo, Recoleta, Retiro y Balvanera, entre otros.