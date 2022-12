Suipacha: un excomisario atacó con una barreta a un mecánico porque no le había terminado un arreglo

El ex miembro de la Fuerza bajó con una barreta y un arma de fuego en la cintura. Primero le tiró golpes con el elemento metálico y luego rompió el espejo y un faro trasero de un automóvil estacionado en el lugar.

"¡Auxilio! ¡Qué haces loco de mierda! ¡Mirá lo que hiciste!", gritó el trabajador mientras esquivaba la agresión de Aranda. Una vez que se retiró del lugar, el excomisario descartó el arma, aunque desconocía que había sido filmado y por lo tal quedó imputado por lesiones.

La víctima: "Yo creo que estaba todo pensado"

“Me dejó un auto la semana anterior para que le colocara un módulo porque se sobrecarga la corriente del auto (...) Entregué el auto, controlé el carrito aunque no era mi trabajo, y cuando se fue me llamó y me dijo que una luz de giro no le funcionaba. Le dije que lo trajera", describió Damián en diálogo con Todo Noticias.

“Le dije que en ese momento no lo podía tomar al tráiler porque tenía mucho trabajo y que si quería iba a tener que esperar 15 días”, explicó la víctima de la agresión. Sin embargo, no se esperaba que al otro día iba a recibir un llamado telefónico y luego una visita.

“Cuando llegó, me gritó desde lejos ‘¿y flaco, me hiciste el carro?’. Le dije que no y cuando me doy vuelta lo veo venir con una barreta. Yo creo que estaba todo pensado, engancha el carro, pone marcha atrás, él lo pensó a eso que hizo, se bajó con un revolver en la cintura que no vi”, relató con una marcada sorpresa.