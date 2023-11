"Sonría, lo estamos grabando": la reconstrucción total de la sonrisa de Loly

Loly Pérez tiene 47 años y se crio en el seno de una familia trabajadora. En sus primeros años de vida tuvo acceso a atención primaria odontológica, pero eso cambió cuando su padre dejó de estar en casa. "En ese momento el dentista pasó a ser algo secundario y no tan importante como un médico clínico" , cuenta.

Para ella y su familia era muy difícil acceder a la salud privada y tampoco tenía conciencia de lo importante que era la salud bucal. "Empecé a perder los dientes a los 30 años, me trajo muchos problemas", explicó antes de su primera consulta.

Al principio, Loly dudaba de hacer el tratamiento porque le daba vergüenza: "No veo la hora de sonreír con esa seguridad que me falta. Lo primero que me gustaría hacer es morder una manzana como hacía cuando tenía los dientes".

Antes de empezar el tratamiento con el Dr. D'Agata, a Loly le quedaban dos dientes con mucha infección que le reabsorbieron aún más el hueso. Tener una prótesis removible y mal adaptada hizo que la paciente no pudiera ingerir ciertos alimentos y terminara recurriendo a hidratos de carbono. "Le resolvimos no sólo un tema masticatorio, funcional y estético, sino un tema sistémico para poder nutrirse de forma correcta", destacó D'Agata.

El tratamiento consistió, en primera instancia, en la colocación de tres implantes para sostener las prótesis completas en el maxilar superior. Luego, agregó coronas de circonio en el maxilar inferior para unificar forma, tamaño y color con los de la parte de arriba: un cambio funcional y estético.

"Loly se tapaba los dientes porque se le movían. La idea es que ella pueda volver a sentir que los dientes son suyos", remarcó el Dr. D'Agata. El proceso fue largo ya que, además, con esos implantes se realizó una prótesis para enganchar y evitar los problemas propios de la masticación.

"Hoy puedo decir que siento como si fuera mi propia dentadura. Estoy cómoda y segura, me subió la autoestima y siento que puedo contra el mundo", destaca Loly, feliz con su nueva sonrisa, y remarca: "La dentadura es la presentación de la persona, esto es un antes y un después para mí".

Sonría, lo estamos grabando: salud y estética en el camino de la felicidad

“Sonría, lo estamos grabando” es el nuevo reality documental de C5N en el que el reconocido cirujano bucomaxilofacial Cristian D’Agata (M.N: 23.743) se mete a fondo en las historias de vida de sus pacientes y los acompaña en el camino para conseguir esa sonrisa soñada.

“Lo que me movilizó para llevar adelante el reality fue la cantidad de personas con necesidades odontológicas, ya sea estéticas o funcionales. La intención es darle una solución a los pacientes que no tienen posibilidades económicas, o alguna otra limitación, y devolverles la salud de la boca”, explicó el Dr. D’Agata.

El ciclo retrata los casos de cuatro pacientes: Yol, Loly, Maru y Marcelo. Cada uno de ellos con una historia de vida particular y panoramas dentales diferentes. A través de un tratamiento personalizado con seguimiento continuo, Cristian D’Agata establece un lazo de profunda confianza y los guía hacia una rehabilitación oral completa.

Los desafíos de cada tratamiento fueron distintos pero el resultado arrojó en todos los casos enormes beneficios a los pacientes, permitiéndoles recuperar la movilidad de la boca, normalizar la masticación y mejorar el aspecto estético de su rostro.

A lo largo de la serie se realiza un seguimiento preciso para mostrar el antes y después en la vida de los pacientes, desde la consulta previa, la cirugía dental, pasando por el acompañamiento en los turnos, el proceso personal y clínico, hasta el postoperatorio y el resultado final.

El caso de Yolanda: tenía dientes débiles por sus trastornos alimenticios y recuperó la sonrisa

Desde muy pequeña, Yolanda Mancuello comenzó a sufrir distintos trastornos de la conducta alimentaria (TCA) como bulimia, anorexia y "trastorno del atracón". Eso colaboró para que sus dientes se fueran torciendo cada vez más. “Por más que yo lo pudiera identificar y que me generara vergüenza, mi salud bucal pasó siempre a un segundo plano”, recordó la joven de Quilmes.

El tratamiento de Yolanda consistió en colocarle 24 porcelanas de circonio y tres implantes. En primer lugar, hubo una instancia quirúrgica, acompañada por un tratamiento con sueros para que su post operatorio fuera más exitoso. Luego, el proceso consistió en anestesiar los maxilares, limpiar el sarro y los dientes para escanear la boca, diseñar cuáles iban a ser los dientes provisorios y luego los definitivos.

Después de los dientes provisorios, llegó el turno de los definitivos de porcelana. El proceso consiste en colocarlos con un pegamento especial que se endurece al entrar en contacto con la luz ultravioleta. “El resultado final en Yolanda fue excelente: pudimos modificar forma, tamaño, posición y color de los dientes. Además, su autoestima es mucho más alegre porque busca sonreír. Está más empoderada”, cerró el Dr. D’Agata.