Sergio Berni, sobre el crimen del repartidor: "Todos tienen que hacerse responsables"

"Si nosotros tenemos que ser un facilitador de que todos esos actores que tienen que construir esa seguridad comiencen a hacerse responsables de una responsabilidad que no pueden eludir ni mirar para afuera", aseveró el funcionario provincial.

En esa línea, marcó que más allá del accionar policial, también tienen que estar presente otro tipo de personal al señalar que "acá no solamente tiene que estar la Policía, tienen que estar los fiscales, el juez de garantías, los que generan la política de inclusión en los barrios, los que tienen las herramientas de educación, los que llevan adelante el control de estos chicos que tienen conflictos con la ley".

"El Estado, más allá de que tiene leyes que son obsoletas, que no quieren discutir la baja o no de la edad de imputabilidad, con las herramientas que tiene y si todos los actores asumen la responsabilidad, esto no es tan difícil de solucionar", aseveró.

Sergio Berni analizó la problemática de inseguridad

El titular de Seguridad provincial evaluó la tasa delictiva del país y cargó contra el Poder Judicial: "Si los menores se liberan, las personas que en vez de cumplir condena los liberan, si tenemos una fábrica de generar delincuencia, la única manera de actuar es cerrando ese grifo de fabricación de delincuencia".

"No podemos seguir trabajando en medidas demagógicas. Lo que hay que atacar es la raíz del problema, que está en los barrios y es en ese lugar donde se genera la delincuencia", apuntó.

Por último, Berni destacó el trabajo que lleva adelante su área y replicó: "El Ministerio hace lo que hace todos los días. Trabaja permanentemente y apoya. Entendemos que este es el camino de la construcción ciudadana, se van a convocar a los diferentes actores para que pongan su trabajo en una misma dirección todos juntos y terminar de una vez para siempre con esta fábrica de delincuencia".

Crimen del delivery: compañeros del joven asesinado marcharon para reclamar justicia

Amigos y compañeros de Danilo Mercieri, el joven asesinado en Bernal, se movilizaron para pedir justicia.Una multitud se congregó frente a la jefatura departamental de la Policía de esa localidad bonaerense y luego cortaron una parte de Autopista Buenos Aires - La Plata.

El resultado preliminar de la autopsia al cuerpo del joven reveló que el joven recibió un disparo en el tórax que le causó la muerte. Fuentes judiciales indicaron a Télam que por el homicidio fueron detenidos Alexis Nicolás Vázquez (20), sindicado como el autor del disparo, junto a un adolescente de 15 años.

En tanto, también fue aprehendida por el delito de encubrimiento una mujer mayor de edad a quien se le encontró en su domicilio la moto marca Motomel sustraída al repartidor.

La fiscal Karina Gallo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Quilmes, indagó a las dos personas mayores de edad, quienes se negaron a declarar y continuarán detenidas. En tanto, el adolescente de 15 años quedó a disposición de la fiscalía de menores del Departamento Judicial.