Se interrumpió el tránsito y se desplegó un importante operativo con ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y personal médico liderado por el director del organismo, Alberto Crescenti, que se dedicó a la atención de las personas evacuadas.

Algunos vecinos reportaron al 911 haber escuchado una explosión, aunque podría tratarse de los vidrios del sexto y séptimo piso como consecuencia del calor. Fuentes del operativo señalaron que se trabajó en la evacuación de vecinos que habían quedado atrapados en el piso 10 y en la terraza del edificio.

Incendio Poder Judicial CABA 12-12-23 El fuego se originó en los pisos 6 y 7. Télam

El SAME irradió un alerta roja a todos los hospitales de la zona. Unas 42 personas fueron trasladadas, entre ellas seis personas mayores de edad que fueron derivadas al Hospital Argerich por inhalación de monóxido y una mujer con su bebé que fueron atendidos en el Hospital Elizalde.

Al mismo tiempo, el SAME asistió con oxígeno sin traslado a otras 35 personas. Entre ellas, Bomberos de la Ciudad mantenía a seis vecinos a resguardo en el piso 7 y otras dos personas permanecían en la terraza con inhalación de monóxido, pero estables. Una mujer mayor de edad murió como consecuencia de las quemaduras.

El encargado del edificio confirmó a la prensa que en el lugar funcionan oficinas y viviendas, pero no había instalación de gas. "No sé lo que pudo haber pasado, no hay gas en el edificio. Hay oficinas y hay gente viviendo", explicó.