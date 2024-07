Se entregó una mujer por el crimen del playero en Rosario: tenía pedido de captura

Luego de su entrega, el subjefe de la seccional tuvo comunicación con la Fiscalía de Homicidios para informar lo ocurrido para a posterior el fiscal Adrián Spelta revelar que la mujer era buscada por el asesinato Bussanich por lo que quedó detenida y será imputada en las próximas dos semanas.

Playero Rosario El crimen ocurrió el 10 de marzo y causó conmoción en todo Rosario.

Desgarrador mensaje de la pareja del playero asesinado en Rosario: "Él era demasiado para este mundo"

La pareja de Bruno Bussanich, el playero asesinado por un sicario en Rosario, publicó a días del ocurrido el crimen un desgarrador mensaje para recordar y reclamar justicia por su pareja. "Él era demasiado para este mundo", manifestó.

A través de su cuenta de X, exTwitter, la mujer había escrito: "¿Cómo hago para que mi bebé entienda que él ya no va a volver a casa con nosotros nunca más? Que ya no vamos a dormir los 3 juntitos abrazados. No puedo más".

Luego expresó: "No puedo dejar de ver las noticias, no puedo creer que sea mi novio, no quiero existir más en esté mundo de mierda, donde nadie puede ir ni siquiera a laburar, no podes salir de tu casa porque corres riesgo de que estos hijos de puta te maten. Hagan algo por favor de una vez":

En otra publicación la pareja de la víctima le pidió a Bussanich que la cuide a ella y a su bebe "desde donde quieras que estés ahora". "Acá te vamos a extrañar mucho con Valu, pero vamos a recordarte siempre con mucho amor. Algún día nos volveremos a reencontrar, por ahora es un hasta luego mi vida. Te voy amar el resto de mi vida, fuiste el hombre de mis sueños", agregó

"En medio de agradecimientos a las personas que le mandaron un saludo, se encargó de describir cómo era su novio: "Muchas gracias a todos por sus mensajes, ver cómo hablaban de Bruno me llena el alma, sin dudas él era un ser maravilloso, excelente persona, súper compañero, siempre con esa hermosa sonrisa a pesar de todo! Él era demasiado para este mundo, por eso le tocó irse a un lugar mejor", completó la mujer.