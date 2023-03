Rosario volvió a amanecer cubierta de humo y llegó a niveles de contaminación récord

"La situación es grave. Es una situación compleja que padecimos en 2020 y también en 2021, pero la crisis climática ha hecho que estas cuestiones que arrancan por la mano del hombre se profundicen. Es una situación extraordinaria y extrema", aseguró Gonnet.

"Uno pide ya desesperadamente la actuación de la Justicia. Estos fuegos son intencionales. Hay una práctica que se ha hecho de manera ancestral que es la quema por la actividad productiva ganadera de la zona de islas, pero también hoy estamos en condiciones de decir que hay una multicausalidad", explicó la ministra.

"Ante determinadas situaciones, como un fin de semana largo o una manifestación por la ley de humedales, horas antes aparecen focos de incendio, por lo cual nosotros creemos que hay una clara intencionalidad. No sabemos cuál es el motivo, pero estamos aportando todas las pruebas al fiscal", denunció.

Rosario llegó a niveles de contaminación récord

El Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático midió el nivel de contaminación del aire en la zona del Monumento Nacional a la Bandera. Este miércoles a las 8.50 de la mañana el registro fue de 483.5 partículas por metro cúbico, considerado de "peligro superior" para la salud.

Mapa de humo en Rosario Mapa del humo del miércoles 13 en Rosario y alrededores. Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunció que los mandatarios de la región se manifestarán este jueves en CABA para exigir acciones concretas. "Vamos a ir nosotros al Obelisco porque parece que si no llega a Buenos Aires nadie hace nada", sostuvo.

"No hay nadie preso, hay campos que se queman 15 ó 20 veces. Queremos investigaciones y detenciones concretas. La semana pasada tuvimos reuniones con la Justicia, pero en términos políticos, mientras nosotros nos comemos el humo de este lado, la situación no le importa a nadie", denunció.

En el mismo sentido se manifestó el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti. "No podemos seguir arriesgando brigadistas, recursos económicos cuando la provincia de Entre Ríos y su gobernador no dan respuesta. No vamos a esperar que llegue el humo a Buenos Aires para que se hable del asunto", manifestó.