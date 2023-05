Rosario: hallaron el cadáver de un hombre amordazado y maniatado en una bolsa

Con este crimen ascienden a 126 los homicidios registrados en lo que va del año en el Departamento Rosario.

De acuerdo al fiscal de Homicidios Dolosos Adrián Spelta, la víctima aún no fue identificada y lleva muerta varias horas: "El cuerpo estaba dentro de una bolsa de arpillera de las que se usan para transportar arena y tenía atados los pies y las manos, con una mordaza en la boca".

"No sabemos si fue arrojado en este lugar o si la ejecución fue acá", explicó la funcionaria judicial, quien advirtió que "al no tener la causa de la muerte son todas hipótesis, no hay datos concretos".

El representante del Ministerio Público confirmó la existencia de cámaras de seguridad ubicadas a 150 metros del lugar del hallazgo, pero no pudo afirmar si permitirán dilucidar la mecánica del hecho. El cuerpo fue enviado al Instituto Médico Legal para su identificación y realización de la autopsia correspondiente.