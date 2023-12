Renunció la abogada de Lotocki: la reemplaza un exsecretario de un exjuez de la Causa AMIA

La abogada confirmó su renuncia "en razón del surgimiento de discrepancias incompatibles con el buen ejercicio de su defensa material que impiden el normal desenvolvimiento de este Ministerio".

Claudio Lifschitz Claudio Lifschitz.

Luego de la dimisión de Lombardo, los nuevos defensores de Lotocki son Christian Pérez Sasso, José Luis Mariani y Lifschitz, quien se desempeñó como secretario judicial de Galeano en gran parte de la investigación por el atentado que sufrió la AMIA, pero demandó al magistrado debido a irregularidades.

En aquella denuncia, que terminó con una condena por el encubrimiento de la llamada Pista Siria tras el juicio oral, también estuvo involucrado el expresidente Carlos Menem, la conducción de la SIDE y otros funcionarios.

Gabriela Trenchi celebró la elevación de la condena a Lotocki

La empresaria y una de las víctimas de Aníbal Lotocki, Gabriela Trenchi, celebró que la Cámara de Casación haya elevado la condena al médico cirujano por lesiones graves de cuatro a ocho años de cárcel y aseveró que desea "que se pudra en la cárcel".

En diálogo con XLFM Radio, Trenchi se refirió al delito de estafa, por lo que también fue condenado Lotocki por la Cámara de Casación: "Esperaba que prospere lo de la estafa, porque me estafó. Me arruinó la vida haciendo algo que no le pedí que hiciera y colocando un veneno que lleva a la muerte. Eso es más que una estafa, es algo criminal".

En tal sentido, cuestionó el desempeño del magistrado Carlos Rengel. "El fiscal se puso la causa al hombro, hizo todo lo que tenía que hacer y le dio 10 años de inhabilitación, 9 años de cárcel e incluyó mi denuncia por estafa. Pero el señor juez Carlos Rengel le dio 4 años y medio, cinco de inhabilitación y no le sacó la matrícula. Si se la hubiera sacado, Cristian Zárate hubiera estado vivo hoy. La Justicia se equivocó", reprochó.

Por otro lado, marcó que ahora irán por "los cómplices de Lotocki", entre los cuales mencionó a varios colaboradores y la esposa del cirujano, María José Favarón. "Son como una corporación, son todos testaferros, socios. Ellos sabían muy bien lo que colocaba, que es un polvo que lo mezclaba con silicona liquida, tipo biopolímero que infecta todo el cuerpo y te lleva a la muerte, como pasó con Silvina Luna y otras personas", enfatizó.

En tanto, advirtió sobre una condena que podría recibir por la muerte de otra víctima, que se desempañaba como empresario: "Ahora se le viene el juicio de Cristian Zárate, que es por homicidio simple y va de 8 a 25 años de prisión. Por más que apelen a la Corte Suprema, esto está definido y no creo que lo bajen, mas teniendo la muerte de Zárate. Ojalá que no salga nunca más".

Trenchi, a su vez, adelantó que en los próximos días "le van a caer cuatro denuncias más" a Lotocki y estimó que "le van a caer muchas más". Además, en alusión a una posible complicidad de la Justicia con el cirujano en la primera etapa de la denuncia, expresó: "Estaba bastante acomodado, pero ahora va tomando otro camino".