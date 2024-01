Remedios de Escalada: un ciudadano ruso fue asesinado por motochorros en la puerta de su casa

Sipatov se resistió y recibió un disparo en el pecho. Fue trasladado de urgencia a la sala Oeste, pero terminó falleciendo horas después por la gravedad de la herida.

Los asesinos se encuentran prófugos y son buscados intensamente por personal de la Policía Bonaerense.

Uno de los vecinos que asistieron a Sipatov tras recibir el disparo mortal dialogó con medios de comunicación este lunes y brindó más detalles de lo ocurrido.

"Yo estaba en mi domicilio y escuché el sonido del disparo. Salí y me encontré con que el vecino ya estaba en el suelo, mientras que otro vecino le estaba haciendo RCP. Yo me acerco, y como hice el curso, lo reemplazo. Continúo haciendo las maniobras esperando que llegue la ambulancia, que tardó muchísimo… los vecinos estuvieron llamando un tiempo largo… Cuando llega la ambulancia, la médica lo revisa, el compañero baja con el desfibrilador, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada. Acordonaron el área y llegó la Policía", relató.

"Se ve que eran dos motochorros, hacen una vuelta en U, uno se baja y corre directamente al domicilio, desenfunda el arma y le dispara. Pero eran dos motos, con dos ocupantes cada una", agregó.

Además, el testigo reveló que Sipatov iba a ser padre en pocos días. "Hacía relativamente poco que vivía en el barrio. Una lástima porque él trabajó mucho, se estaba armando la casa, esperaba familia, iba a ser padre la próxima semana. Es algo que a todo el barrio lo tiene mal", lamentó.