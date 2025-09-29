29 de septiembre de 2025 Inicio
Rebelión de productores inundados en 9 de Julio: denuncian a la intendenta del PRO

En medio de la emergencia hídrica, productores rurales increparon en la municipalidad a la intendenta María José Gentile y avanzaron con una denuncia penal en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de las inundaciones.

Denuncian a intendenta del PRO de 9 de Julio por la gestión de las inundaciones

La tensión por las inundaciones en el partido bonaerense de 9 de Julio derivó en un fuerte cruce entre productores agropecuarios y la intendencia. En las últimas horas, un grupo de productores se dirigió al edificio municipal en busca de la jefa comunal, María José Gentile. Al no encontrarla, el enojo se descargó contra un empleado.

Uno de los productores expresó su malestar a los gritos: “¿Dónde está díganme? Ponga los huevos sobre la mesa. Basta, carajo. No jueguen con los seres humanos. Vos no podés estar donde estás, hijo de Dios. Me llenaron el campo de agua, les autoricé, pusimos plata y ahora ¿de qué nos disfrazamos?”.

El reclamo estuvo atravesado por acusaciones directas hacia la gestión municipal: “Ayer no me atendieron. Hace un mes atrás autoricé, dije que había que limpiar de agua de arriba para abajo. Lo hicimos. Se lo dije al señor Valle, carajo. ¿Ustedes qué hicieron? Están todos los días tomando mates. Yo perdí a mi padre hace un par de años culpa del municipio. Váyanse a la mierda, porque le quedó grande la intendencia”.

El episodio se suma a la denuncia penal que un grupo de productores formalizó contra Gentile, en su carácter de integrante del Comité de Cuenca A3 del río Salado. La presentación también alcanza a funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires.

La causa tramita en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, a cargo de Tomás O’Reilly, y busca establecer responsabilidades por presuntas irregularidades en el manejo de la emergencia hídrica.

En el escrito, los denunciantes mencionan tres figuras penales: estrago por inundación, omisión impropia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“La conducta de los denunciados se enmarca en los delitos de estrago por inundación (arts. 186, 189 y concordantes del Código Penal de la Nación); en concurso real con omisión impropia por estar determinada la posición de garante, la infracción del deber jurídico y la imputación del resultado; e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal)”, señala el documento.

NOTA EN DESARROLLO.-

