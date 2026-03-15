Raw food: la alimentación viva que seduce a quienes buscan bienestar

Durante años la alimentación viva quedó asociada a nichos alternativos y a dietas extremas. Hoy empieza a despertar interés en un público más amplio que busca mejorar su bienestar a través de lo que come.

Durante años la raw food —o alimentación viva— quedó asociada a nichos alternativos y a dietas extremas. Hoy empieza a despertar interés en un público más amplio que busca mejorar su bienestar a través de lo que come.

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La base de esta forma de alimentarse es sencilla. Se trata de consumir alimentos que no pasan por fuego o que se trabajan a muy baja temperatura para preservar sus nutrientes, enzimas y energía vital . Cuando los ingredientes se someten a calor elevado, muchas de esas propiedades pueden perderse.

Por eso la cocina raw utiliza técnicas suaves, como la deshidratación a baja temperatura —generalmente entre 40 y 50 grados— que permiten transformar los alimentos sin alterar su esencia.

“En la práctica, esta alimentación se apoya en una despensa muy rica en ingredientes naturales. Jugos verdes con alto contenido de clorofila, brotes, semillas, algas, panes sin gluten y leches o quesos vegetales forman parte de su base cotidiana” , señala la chef y directora de RawClub Organic Buenos Aires Adriana Nielsen.

Uno de los mitos más frecuentes es pensar que se trata de una dieta limitada a ensaladas o alimentos crudos sin elaboración. En realidad, la cocina raw desarrolló en las últimas décadas una gastronomía sorprendentemente creativa.

La especialista explica que es posible encontrar desde spaghetti de zucchini con salsa marinara hasta pizzas de vegetales, wraps de hojas verdes, cheesecakes o chocolates preparados sin cocción.

Detrás de estos platos hay técnicas que permiten lograr sabores y texturas complejas. Los germinados, los fermentos y los deshidratados son herramientas centrales de esta cocina. Lejos de ser una limitación, trabajar sin fuego abre muchas posibilidades para experimentar con ingredientes naturales.

El crecimiento de la alimentación viva también está vinculado con cambios más amplios en la forma en que pensamos la comida. Cada vez más personas se interesan por dietas basadas en plantas, por productos menos procesados y por estilos de vida que integren alimentación, bienestar y equilibrio.

“Quienes se acercan a la cocina raw lo hacen por distintos motivos. Algunas personas buscan mejorar su salud o incorporar alimentos más naturales a su rutina. Otras llegan por curiosidad gastronómica y descubren una cocina distinta, llena de color y creatividad”, añade la referente de la raw food.

También hay quienes encuentran en esta forma de alimentarse una manera de conectar con hábitos más conscientes.

En Argentina, esta tendencia acompaña lo que sucede en muchas ciudades del mundo. La expansión de restaurantes plant-based, el crecimiento de dietéticas con productos naturales y el interés por actividades vinculadas al bienestar muestran que existe una mayor atención hacia la calidad de lo que comemos.

Según la chef, “otro punto interesante es que la alimentación viva puede adaptarse a diferentes presupuestos. Como ocurre con cualquier tipo de cocina, el costo depende en gran parte de los ingredientes elegidos y de cómo se organiza la compra y la preparación de los alimentos”.

Más allá de las modas, la alimentación raw forma parte de una conversación más amplia sobre salud y calidad de vida. Cada vez más personas buscan que su forma de comer no solo sea nutritiva, sino también coherente con un estilo de vida más consciente.

Quizás por eso la comida cruda dejó de ser una curiosidad. Hoy es una alternativa que muchos exploran como una manera de sumar vitalidad, equilibrio y bienestar a su vida cotidiana.