Estas piezas podrían despertar gran interés en el mercado del futuro debido a la nostalgia que puede llegar a generar o a su escasez, e incluso también por el impacto cultural que representan. Es muy probable que algunos de estos artículos se tenga en casa.

hombre juega playstation Freepik

Cuáles son los objetos que en el futuro tendrán un alto valor según la inteligencia artificial

Las plataformas de videojuegos siguen generando valor mucho después de su lanzamiento. No solo las clásicas retro cotizan alto: versiones especiales de consolas como la PlayStation 5, Xbox Series X o Nintendo Switch, especialmente las que rinden homenaje a sagas como Zelda, Pokémon o Spider-Man, tienen grandes chances de revalorizarse, sobre todo si se conservan en su caja original y sin uso.

Otros objetos que tienen un futuro interesante son los activos digitales únicos, conocidos como NFTs. Estos pueden representar obras de arte, música o momentos relevantes de la cultura pop. Aunque algunos ya alcanzan cifras millonarias, otros que hoy pasan desapercibidos podrían transformarse en piezas muy buscadas si están asociados a eventos icónicos o artistas emergentes.

En este listado también tienen presencia los dispositivos que marcan una era, ya que suelen multiplicar su valor con el tiempo. Productos como el iPhone 12 Mini, el último con ese tamaño, o el Apple Vision Pro, el debut de Apple en realidad mixta, podrían convertirse en tesoros si se mantienen en estado original, sin uso y con empaque intacto.

Las zapatillas exclusivas del universo sneakerhead se convirtieron en un objeto de colección que crece año tras año. Modelos de edición limitada, como las Nike Air Jordan, las Adidas Yeezy o colaboraciones con músicos y celebridades, tienen una alta demanda. Cuanto más nuevas y cuidadas estén, mayor será su cotización en el futuro.

Por otro lado, el merchandising de sagas legendarias no podría faltar en esta lista. Franquicias como Star Wars, Marvel, Harry Potter o One Piece generan productos que, si son figuras numeradas o con packaging original, pueden volverse valiosas. En caso de no usarse, se recomienda no abrirlas ni deteriorar su estado original.

Las tarjetas coleccionables siguen siendo objeto de deseo. Pokémon, Magic o Yu-Gi-Oh! lideran este universo. Las ediciones raras, lanzadas recientemente, podrían ser el próximo boom si se conservan en perfecto estado.

Cartas Magic HobbyConsolas

Los libros que llevan la firma del autor o pertenecen a tiradas iniciales pueden convertirse en piezas de alto valor. Las novelas, cómics y textos relacionados con fenómenos culturales actuales son buenas apuestas si el autor se proyecta como figura destacada.

Por último, los diseños artísticos en forma de juguetes o art toys, que son figuras creadas por diseñadores independientes en pequeñas cantidades, tienen cada vez más peso en el mundo del coleccionismo. Si el artista gana notoriedad, esos objetos hechos en resina o impresión 3D pueden valer mucho más de lo que costaron inicialmente.