¿Qué fue primero, el color naranja o la fruta?

Hoy, la palabra "naranja" se usa tanto para nombrar a la fruta como al color . Sin embargo, esto no siempre fue así y una denominación sirvió de inspiración de la otra. ¿Cuál se llamó así primero?

Las presencia de las naranjas es una constante y, pese a ser una fruta que se relaciona con el invierno, puede conseguirse todo el año por su cultivo en invernaderos. No obstante, algunos siglos atrás, no era tan sencillo cruzarse con una de ellas en Occidente .

Esta fruta viene de lejos: su historia puede rastrearse hasta la zona del sur de Asia entre las actuales China, India y Myanmar. Originalmente, era amarga, como las que suelen encontrarse en los árboles frutales de la vía pública en varias localidades del país.

Más allá del sabor del fruto, lo que había cautivado a los pobladores de esa región del mundo era el aroma de la flor del naranjo. Por ello, en lengua tamil el árbol fue llamado narang, derivado de "fragancia", y así pasó a denominar a la fruta en sánscrito, persa y árabe.

Embed

Fueron los árabes quienes llevaron a Europa a esta naranja amarga. Llegó a la península ibérica en el siglo XI y allí, en lo que hoy es España, se llamó naranja. Esta denominación se fue expandiendo por los países cercanos: arancia en Italia, orange en Francia, Gran Bretaña y Alemania, narandza en los Balcanes, taronja en Cataluña, laranja en Portugal.

Más allá de la presencia o no de la fruta en suelo europeo, el color naranja existía, pero no siempre tuvo nombre específico, al igual que ocurre actualmente con las lenguas que no cuentan con una palabra para el celeste.

Por lo tanto, se utilizaba la expresión "rojo amarillo" o "amarillo rojo" para hablar del naranja, o directamente se lo consideraba una variante del rojo. Podía haber algunas expresiones basadas en elementos conocidos, como el azafrán.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

En la Edad Moderna, comenzó a usarse el nombre de la fruta para hablar del color. La primera mención en castellano se registró en el siglo XVI y, con el tiempo, cada región hispanohablante fue adoptando su forma favorita: naranja, anaranjado, naranjado, naranjo…

Hoy, fruta y color se dicen igual o muy parecido en varios idiomas, entre ellos japonés, mandarín, italiano, francés, inglés, serbocroata, vasco, húngaro, árabe, portugués, griego, albanés, búlgaro, polaco, alemán (en algunas regiones) y esperanto.