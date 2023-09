Pura emoción: cómo hubiese alentado Gilda a la Selección argentina según la inteligencia artificial

Así Gilda hubiera alentado a la Selección Argentina según la inteligencia artificial

La canción se presenta "Gilda ft. Noblex" y el aviso publicitario comienza con la frase "La Selección vuelve a jugar la copa y gracias a la Inteligencia Artificial, Gilda vuelve a alentar”.

Además, contiene una de las frases más típicas que suenan en los estadios argentinos: "no me importa si ganas, no me importa si perdes, las sigo a ellas".