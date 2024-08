Pruebas PISA: cuál es el ejercicio matemático que solo pudo resolver 1 de cada 4 alumnos argentinos

Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación analizó los resultados de los exámenes realizados en 2022, que muestran un deterioro progresivo del rendimiento en la materia: el 72,7% no alcanzó el nivel esperado.

El 72,7% de los alumnos argentinos evaluados no alcanzó el nivel esperado en las pruebas PISA.

Según la entidad, el 72,7% no alcanzó el nivel esperado en esa materia , lo que resulta preocupante ya que el 79,2% del contenido evaluado en el examen forma parte de los establecimientos educativos.

La cifra representa un empeoramiento respecto a 2018, cuando el 69,1% de los alumnos no había logrado el nivel mínimo, mientras que la proporción había sido 66,5% en 2012. El porcentaje había sido 63,6% en 2009 y 64,1% en 2006.

El ejercicio de regla de tres simple que solo pudo resolver 1 de cada 4 alumnos argentinos de 15 años en las pruebas PISA

El ejercicio que obtuvo respuestas correctas solo del 27% de los estudiantes argentinos de 15 años en 2022 cuenta con un nivel de dificultad estimado de 2 puntos.

PISA 2022 pregunta regla de tres simple

El proceso de resolución implica una regla de tres simple: si se considera que una unidad astronómica (ua) equivale a 150 millones de kilómetros, hay que calcular a cuántos kilómetros corresponden 30,05 ua.

El planteo quedaría compuesto de la siguiente forma:

1 ua = 150.000.000

30,05 ua = x

Para resolverlo mediante la regla de tres simple, se multiplica 30,05 por 150.000.000, para luego dividir el resultado por 1. El cociente es 4.507.500.000, que corresponde por aproximación a la respuesta "a 4.500 millones de km".

Qué son las pruebas PISA

PISA son las siglas de Programme for International Student Assessment, que se traduce como Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. El examen es internacional y se toma cada tres años. Allí los especialistas miden los conocimientos y habilidades que consideran necesarios para participar en la sociedad.

El objetivo es evaluar no solo la reproducción de los conocimientos, sino también su aplicación tanto fuera como dentro de los colegios. Según el informe "Abriendo la caja: ¿qué evalúa PISA en matemática?", de Nicolás Buchbinder de la Universidad de Colorado Boulder y Martín Nistal y Eugenia Orlicki, ambos del Observatorio de Argentinos por la Educación, en la prueba PISA se evalúa para conocer qué están aprendiendo los alumnos.

En la evaluación, los estudiantes reciben como máximo 30 ejercicios de un total de 234, los cuales están distribuidos en 99 unidades.

En Argentina, solo 1 de cada 4 alumnos de 15 años (27%) puede resolver un ejercicio de regla de tres simple. Apenas el 36% de los estudiantes alcanza el rendimiento necesario para resolver un ejercicio de proporciones con un nivel "1a" de dificultad (por debajo del mínimo requerido en PISA), mientras que el 20% puede resolver ejercicios de un nivel 2 (el mínimo esperado, según los parámetros de la prueba).

Vouchers Educativos Argentina ha ido mostrando retrocesos de forma gradual en los resultados en las pruebas PISA de Matemática. Pexels

"Para realizar las pruebas PISA, primero se analizan las currículas nacionales para entender qué se enseña en cada país. Luego, se compara ese contenido con la evaluación de PISA para identificar coincidencias y diferencias. Con esta información, se desarrollan y adaptan ejercicios de evaluación culturalmente relevantes y alineados con los objetivos curriculares locales. Posteriormente, los ejercicios se validan y adaptan para asegurar la equivalencia en todos los países participantes. Finalmente, los resultados se contextualizan considerando las diferencias curriculares, lo que permite interpretaciones más precisas y comparaciones justas entre países", explican los autores.

A pesar de los bajos resultados, el informe muestra que hay una relación estrecha entre los contenidos evaluados y el currículum nacional de Matemática: el 79,2% de los contenidos de la prueba PISA están incluidos en los diseños curriculares de Argentina, mientras que el 17,8% aparece en algunos currículums y el 3% no está presente. En otros países de la región es aún más alta la proporción de contenidos evaluados cuya enseñanza está prevista en las currículas nacionales: sube al 84,1% en Uruguay; 98,1% en Chile; y 99,6% en Brasil.

"Argentina ha ido mostrando retrocesos de forma gradual en los resultados en las pruebas PISA de Matemática. En el año 2006, el 64,1% de los estudiantes no alcanzaba el nivel 2 de la prueba, requisito mínimo según PISA. Tres años después, el 63,6% de los alumnos no alcanzaba los requerimientos mínimos, siendo el único año de mejora de la serie. En el año 2012, 66,5% no lograba estos requerimientos, subiendo al 69,1% en 2018. En los últimos resultados de las pruebas PISA 2022 para Matemática, el 72,7% de los estudiantes se encontraban por debajo de los niveles requeridos", concluye el trabajo.