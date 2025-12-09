9 de diciembre de 2025 Inicio
Por qué hay personas que recuerdan lo que sueñan y otras que no: qué dice un estudio

Los sueños son una función básica del cerebro y todos los experimentamos cada noche, pero algunas personas no los registran. Una nueva investigación encontró distintos factores que influyen en este fenómeno.

Por
Algunas personas tienen más dificultades para recordar sus sueños.

  • Todas las personas sueñan todas las noches, ya que se trata de un mecanismo para que el cerebro procese recuerdos y emociones.
  • Algunas personas recuerdan sus sueños, mientras que otras experimentan 'blancos': sienten que han soñado, pero no saben qué.
  • Un estudio realizado en Italia señaló que varios factores influyen en este fenómeno.
  • Las personas con una actitud positiva hacia los sueños, tendencia a la divagación mental y períodos de sueño ligero más largos tienden a recordar más.

Todos sueñan todas las noches, sin importar si lo recordamos o no al despertar. Los sueños suelen ocurrir durante la fase de sueño REM y son una función vital del cerebro para procesar recuerdos y emociones. Pero, ¿por qué algunas personas recuerdan lo que sueñan y otras no?

Básicamente, los sueños son de naturaleza fugaz, y es poco probable que los recordemos al día siguiente, a menos que nos despertemos justo mientras estamos soñando o inmediatamente después. Sin embargo, un nuevo estudio señaló que podría haber más factores que influyan en este proceso.

La investigación, realizada por la IMT School for Advanced Studies Lucca y la Universidad de Camerino, en Italia, se publicó en la revista especializada Communications Psychology. Sus conclusiones permiten comprender un poco más los mecanismos que el cerebro usa para recordar los sueños.

IA sueño
Cenar liviano y evitar cafeína o alcohol durante la noche puede facilitar el descanso.

Qué dice el estudio

El estudio se desarrolló entre 2020 y 2024, y contó con la participación de más de 200 voluntarios de 18 a 70 años. Durante 15 días, estas personas usaron una grabadora de voz para registrar lo que recordaban (o no) de sus sueños. En paralelo, se monitorearon sus patrones de sueño y datos cognitivos.

Los resultados mostraron que las personas que mostraban una actitud positiva hacia los sueños y tendencia a la divagación mental tenían más probabilidades de recordar lo que habían soñado. Lo mismo sucedía con quienes experimentaban períodos más largos de sueño ligero.

Por otro lado, las tasas de recuerdo fueron más altas entre los voluntarios más jóvenes, mientras que los mayores sufrieron 'blancos' con mayor frecuencia, es decir, la sensación de haber soñado sin poder recordar nada. También se registró un menor recuerdo de sueños durante el invierno que la primavera.

El profesor de psicología general en la Escuela IMT y autor principal del estudio, Giulio Bernardi, señaló que estos hallazgos no solo profundizan la comprensión de los mecanismos detrás de los sueños, sino que también ayudan a explorar su papel en la salud mental y en el estudio de la conciencia humana.

