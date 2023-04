Piden investigar el ataque a Sergio Berni y presuntos vínculos de los agresores con Patricia Bullrich

La denuncia por el delito de intimidación pública grave fue presentada este martes por la abogada Valeria Carreras ante los Tribunales de Comodoro Py. El lunes, horas después del ataque, Carreras había publicado una serie de tuits donde aseguraba que la secuencia había sido planeada con anticipación.

"Berni avanza y comienzan a sumarse por detrás 'manifestante sueltos'. Empieza la encerrona, las puteadas y las arengas", señaló la abogada, quien agregó que habría habido personas encargadas de "habilitar el paso a los atacantes" para que puedan encerrar al ministro y empujarlo "hacia la pared".

"No golpean a camarógrafos: los dejan llegar cerca, quieren esa imagen. No piden por el colectivero asesinado, piden la renuncia de Berni", sostuvo. Carreras concluyó que "estos no eran trabajadores y esto no fue 'espontáneo'".

Sergio Berni, tras la agresión que sufrió: "Esto tiene una historia que no se conoce"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló tras la agresión que sufrió el pasado lunes y aseguró en dialogo con Radio 10 que "esto tiene una historia que no se conoce". Además, cruzó a la Policía de la Ciudad e infantería, por su accionar durante el ataque, y a Eugenio Burzaco, funcionario de Justicia y Seguridad porteño.

Berni explicó en Argenzuela, ante el cuestionamiento si su presencia en el lugar era en un primer momento para reprimir a los manifestantes, que "jamás ante una situación como esta, a nadie se le ocurriría levantar un corte. Fui porque la gente quería hablar conmigo, los conocía, venimos trabajando", sostuvo.

"Esto tiene una historia que no se conoce, para que se vean las miserias que se mezclan con la preocupación y el dolor de muchos choferes que se encontraban ahí", aseguró.

El ministro defendió el accionar de los colectiveros por estar de duelo y reclamar seguridad. En esa línea añadió que "saben que pueden correr la misma suerte y es una preocupación para toda la seguridad de la provincia de Buenos Aires. A eso se le mezclan activistas políticos, que conocemos que están permanentemente agitando y a eso se le agrega una disputa importante de la UTA, entre dos facciones", concluyó.