26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Pensó que tenía apendicitis pero cuando fue al médico el diagnóstico fue totalmente inesperado

La historia se volvió viral por el giro inesperado, la valentía y la solidaridad de la comunidad que la apoyó.

Por
Pensó que tenía apendicitis

Pensó que tenía apendicitis, pero el diagnóstico fue totalmente inesperado.

  • Dolor inesperado: Megan acudió al hospital creyendo que tenía apendicitis.
  • Sorpresa total: los médicos descubrieron que estaba embarazada y dio a luz de manera repentina.
  • Valentía del bebé: Jackson nació prematuro y sobrevivió a complicaciones graves.
  • Solidaridad comunitaria: vecinos y comunidad se movilizaron para ayudar con donaciones y apoyo.
Ángela fue a votar en los próximos días cumplirá los 101 años. 
Te puede interesar:

El momento más emotivo: tiene 100 años y fue votar a una escuela de La Plata

Pensó que tenía apendicitis, pero el diagnóstico fue totalmente inesperado: Megan Isherwood, una joven británica de 26 años, vivió una experiencia médica que dejó perplejos a los profesionales de la salud y a ella misma.

Todo comenzó cuando acudió de urgencia al hospital por intensos dolores en el costado derecho del abdomen y vómitos con sangre, síntomas típicos de apendicitis.

Sin embargo, lo que parecía un diagnóstico común terminó siendo algo totalmente inesperado. Lo que comenzó como una visita de urgencia por malestar estomacal se transformó en un giro sorprendente que nadie había previsto. La historia se volvió viral rápidamente, no solo por el impacto del diagnóstico inesperado, sino también por la valentía de ella y la manera en que la comunidad se movilizó para apoyarla, donando artículos esenciales y brindándole contención emocional. Este caso se convirtió en un ejemplo de cómo la vida puede sorprendernos de formas inimaginables, recordándonos que incluso en situaciones de incertidumbre, la solidaridad y la resiliencia pueden marcar la diferencia.

mujer hijo

Qué reveló el médico cuando una mujer pensaba que tenía apendicitis

Al llegar al Hospital de Blackpool, el equipo médico la evaluó y decidió trasladarla a cuidados intensivos. Allí, un grupo de aproximadamente 15 médicos la asistió, realizando tomografía y ecografía para descartar un embarazo. Fue en ese momento cuando ocurrió la sorpresa: los médicos detectaron un bebé dentro de ella, algo que Megan nunca se imaginó, especialmente porque días antes se había hecho una prueba de embarazo que había dado negativa y no mostraba ningún signo visible de gestación.

El parto se produjo de forma increíblemente inesperada durante el traslado al Hospital de Burnley. Los paramédicos le indicaron que empujara con fuerza, y su hijo Jackson llegó al mundo con 33 semanas de gestación. El nacimiento fue crítico: Jackson dejó de respirar por unos instantes y su piel adoptó un color azulado. Gracias a la rápida intervención médica, los profesionales lograron reanimar al bebé y estabilizar a ambos.

Horas después, Megan pudo sostener a su hijo por primera vez y aún le resultaba increíble la realidad de lo ocurrido. “Pensaba para mí misma ‘¿de dónde saliste?’”, contó emocionada. Días más tarde, Jackson volvió a presentar complicaciones respiratorias, pero una vez más los médicos lograron salvarlo. La comunidad de Burnley también se volcó a apoyar a Megan y a su bebé, organizando donaciones y recolectas de artículos esenciales. Gracias a esta solidaridad, ambos pudieron contar con todo lo necesario para su cuidado. Finalmente, el 25 de septiembre, madre e hijo fueron dados de alta y regresaron a casa, donde ahora disfrutan de su primera etapa juntos.

Noticias relacionadas

Hay actualizaciones acerca de los trámites y requisitos que debés cumplir para renovar tu carnet

Trámite más simple: esta es la nueva forma para renovar la licencia de conducir que debés saber

este destino de buenos aires es ideal para disfrutar de la naturaleza y tiene mucha tradicion: como llegar

Este destino de Buenos Aires es ideal para disfrutar de la naturaleza y tiene mucha tradición: cómo llegar

Trelew es la primera ciudad argentina en recibir la distinción de Ciudad de Humedal por su biodiversidad y sistemas de lagunas.

¿Sabías que en Argentina declararon a una "Ciudad de Humedal"? Cuál es

Por qué las personas experimentan este sentimiento.

Por qué hay personas que no toleran que toquen sus cosas: qué dice la psicología

La historia detrás del asesinato que conmocionó a todos y sigue sin resolverse

Investigaba crímenes sin resolver y era conocida por todos pero un disparo cambió todo: aún no se sabe qué pasó

este pueblo de brasil es elegido por los argentinos hasta para ir a vivir: donde queda y que atractivo tiene

Este pueblo de Brasil es elegido por los argentinos hasta para ir a vivir: dónde queda y qué atractivo tiene

Rating Cero

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

Hugh Jackman fue fotografiado en Nueva York junto a su pareja Sutton Foster, marcando su primera aparición pública desde que surgieron rumores sobre un posible acercamiento con su exesposa.

Hugh Jackman enfrentó los rumores de reconciliación con su ex esposa pero sorprendió a todos: qué hizo

Esta serie de Netflix mezcla drama y humor negro.
play

La serie de Netflix de solo 8 capítulos que está cargada de humor negro

últimas noticias

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Hace 22 minutos
Diddy quedó al borde de la muerte tras un tenso cruce con otro recluso.

Diddy Combs sufrió un intento de homicidio en la cárcel: qué pasó

Hace 45 minutos
De loque va del año, Cavani ya se perdió 18 partidos oficiales debido a lesiones.

Boca confirmó la lesión de Edinson Cavani: ¿se pierde el Superclásico?

Hace 1 hora
play

Caputo aseguró que no cambiará "nada" del programa económico tras las elecciones legislativas

Hace 1 hora
Ángela fue a votar en los próximos días cumplirá los 101 años. 

El momento más emotivo: tiene 100 años y fue votar a una escuela de La Plata

Hace 1 hora