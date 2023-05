Parque Avellaneda: el auto en el que huían dos delincuentes se incrustó contra una casa

En tanto, el hombre detalló lo ocurrido en la vivienda situada en el cruce de Juan León Palliere y Tandil. "Estaba trabajando, fui al baño y escuché la explosión y que se mueven los cimientos de la casa, un gran temblor. Escuché a mi mujer a los gritos, salgo para ver qué paso y me encuentro con la trompa del auto incrustada dentro de la casa", recordó.

El hecho sucedió cerca de las 10 de este miércoles y el dueño rememoró en qué estado se encontraba el vehículo cuando lo encontró: "No llegué a ver al conductor entre todo el momento caótico. Vi que el auto estaba encendido, con las revoluciones al máximo, mucho ruido del motor. Estaba todo encendido, apenas vi esa escena me metí por si había alguien adentro y estaba armado".

"Asumí que era un delincuente porque escuché la persecución, la Policía estaba prácticamente atrás del auto", añadió el hombre sobre el suceso.

Por último, el dueño expuso su incertidumbre sobre de qué manera se arreglará su casa: "No tengo idea a quién reclamar, hasta ahora no vino nadie para esclarecerme un poco o darme algo de tranquilidad. Sé que van a estar apuntalando esto para mantener la estructura estable pero tengo un boquete enorme en la puerta de mi casa".

"Me dijeron que va a haber un Policía haciendo custodia pero no sé cómo va a seguir esto, quién me va a cubrir los gastos, si esto le corresponde al Gobierno de la Ciudad o a la Policía. Termino siendo víctima de algo que no tengo nada que ver", concluyó enojado por la situación.