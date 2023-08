Palermo: acordó una cita con un exmarine de Estados Unidos, lo drogó y le robó 10 mil dólares

Para ello, "Agustina" convenció a Ariel, la víctima, de ir a su departamento y cocinar juntos. "Yo trabajo, quiero tener una cita. Te cocino, vamos tomando mientras cocinamos", le escribió la mujer al exmarine para tratar de convencerlo de conocerse convencerlo de conocerse en persona.

Una vez producido el encuentro, al comenzar la velada, el exmarine bebió de una copa que le ofreció "Agustina" y minutos después perdió el conocimiento. "Cuando paso al baño, terminé el trago y ahí me mareé. Terminé en la cama y cuando me despierto, horas después, el apartamento estaba vandalizado. Me robaron todo. Estuvimos una hora juntos y me metió algo en el trago", explicó Ariel en diálogo con Telenoche.

En el edificio donde ocurrió el robo, "Agustina" quedó captada por las cámaras de seguridad, las cuales revelaron su accionar durante la noche. Al parecer, al menos hizo ingresar a otras dos personas para poder concretar el robo.