Organizaciones sociales protestaron en Mataderos contra el "recorte de comida" en la Ciudad de Buenos Aires

"No tuvimos ninguna respuesta. Cuando los funcionarios nos dicen que no trabajamos, ellos no se encontraban en su lugar de trabajo para atender los reclamos de los vecinos", dijo a Télam la referente del FPDS en Capital Federal, Flavia Romero, al finalizar la protesta antes de las 16.

Protesta del Frente Darío Santillán en Mataderos Télam

Los manifestantes, que reclamaban por el "recorte de alimentos en el sur de la Ciudad", no fueron recibidos por ninguna autoridad de la cartera y aseguraron que sólo se acercaron agentes de la Policía de la Ciudad. Sobre cómo continuará el reclamo, Romero advirtió: "Vamos a seguir con esto hasta que nos devuelvan lo que nos sacaron. Nos juntaremos con otras organizaciones que también les recortaron y estaremos pensando una lucha más masiva".