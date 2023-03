Once: cortes de tránsito por allanamientos en busca de ropa falsificada

Los vendedores se encontraron con el vallado esta mañana temprano cuando llegaron a trabajar. "Yo soy mantero hace cinco años. Vengo de Monte Grande y no me gusta que pase esto. Vivo solo, tengo 23 años, y que de un día para el otro venga y esto esté así, nos están cortando las manos", relató un joven a C5N.

"Yo vendo mochilas y ropa, no es nada de marca. Soy humilde y laburo, cuido a la gente que me viene a comprar y la respeto mucho. Hoy perdí el día de trabajo. Nunca robé y si tengo que pelearme para que me dejen laburar, voy a hacerlo. ¿Ahora con qué voy a comer? Yo me gano la vida, no hago nada malo", argumentó.