¿Nuevo mundo en el Sistema Solar? Cómo será la exploración de la NASA

Los especialistas creen que podría haber hierro, níquel y agua en algunos cráteres del asteroide. Aunque no esté previsto un aterrizaje en el asteroide, se espera que en caso de encontrar recursos que se puedan extraer, a futuro se podría realizar una misión exclusiva para concretar esa extracción.

Cuál es el nuevo mundo que estudiará la NASA

El 5 de octubre, la NASA emprenderá una nueva misión por el Sistema Solar con el objetivo de investigar un mundo inusual compuesto por materiales que podrían ser esenciales en la construcción de futuras civilizaciones en el espacio. El doctor David A. Williams, miembro del equipo científico de la misión Psyche de esta agencia espacial, confirmó esta objetivo. La misión Psyche se centra en la exploración de un asteroide singular, notablemente rico en metales, que orbita entre Marte y Júpiter alrededor del Sol.

"El propósito de la misión es orbitar el asteroide Psyche. Es el asteroide de clase M (es decir, metálico) más grande del Sistema Solar", explicó Williams. Este cuerpo celeste orbita alrededor del Sol a una distancia que triplica la que hay entre la Tierra y el Sol. "Creemos que el asteroide Psyche es el núcleo expuesto de hierro y níquel de uno de los primeros asteroides, donde la corteza rocosa y el manto fueron arrancados por los impactos", agregó el especialista. La nave espacial Psyche tiene fecha de lanzamiento el 5 de octubre del 2023 y es estima que llegará en julio del 2029, luego de 6 años de viaje.

Asteroide psyche NASA

Asteroide Psyche: de qué está hecho

De acuerdo a los datos que se tienen hasta el momento, el asteroide Psyche es una roca espacial rica en metales que podría tener utilidad para la humanidad. Según Williams: "No hay mucha certeza, pero los científicos creen que el asteroide Psyche está compuesto de hierro y níquel, al igual que el núcleo de la Tierra y otros núcleos planetarios". Además agregó: "Lo más probable es que contenga alguna fracción de elementos del grupo del platino u otros elementos de tierras raras".

Por otro lado, recientes observaciones telescópicas realizadas desde la Tierra sugieren que podría haber minerales de silicato en el asteroide, e incluso la presencia de materiales carbonosos en su superficie, liberados posiblemente debido a impactos que sucedieron anteriormente entre asteroides. "Incluso puede haber hielo de agua preservado en regiones de cráteres permanentemente sombreadas, como se descubrió en nuestra Luna y en el planeta Mercurio", indicó.

Qué se puede obtener del asteroide Psyche

El científico de esta agencia espacial explicó que la misión no incluirá un aterrizaje en el asteroide, lo que significa que no se podrán realizar mediciones directamente en su superficie. No obstante, "si se descubren recursos explotables en el asteroide Psyche, es posible que en las próximas décadas se puedan utilizar personas o robots para extraer sus recursos".

Asteroide clase M NASA NASA

Para qué viaja la NASA al asteroide Psyche

La NASA buscará con esta misión determinar si la roca espacial es "el núcleo metálico de un cuerpo padre de asteroide". De acuerdo a la explicación de Williams, el viaje intentará responder algunas preguntas, como si este asteroide es un núcleo o un metal sin fundir, cuál es la edad de su superficie, qué elementos posee similares al núcleo de la Tierra, la oxidación del núcleo, la topografía de este mundo del metal, entre otros interrogantes.

De acuerdo al investigador de esta agencia espacial: "Los asteroides de clase M nunca han sido visitados por naves espaciales y representan uno de los pocos tipos restantes de objetos planetarios que son prácticamente desconocidos en términos de geología y composición". Además reveló: "Esta misión explorará por primera vez un nuevo tipo de mundo en nuestro Sistema Solar. Además, nuestra misión determinará qué materiales componen el asteroide Psyche y si serán útiles en el futuro a medida que la humanidad construya una civilización espacial".