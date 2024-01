Murió un anciano por dengue en Misiones y ya suman 6 las víctimas fatales en la provincia

"No hay plata": el menú que armó un restaurante para que no caigan las ventas

Según se comunicó en el parte oficial de la cartera sanitaria, "el paciente era oriundo de Posadas e ingresó al servicio de terapia intensiva en mal estado general y con mala evolución y pese a las maniobras de reanimación falleció a la 1:20 de la madrugada de este sábado".

El hombre dio positivo a los estudios de confirmación de dengue y fue hospitalizado en el Hospital Favaloro.png

El hombre, que dio positivo a los estudios de confirmación de dengue, también tenía diagnóstico de hipertensión arterial, tabaquismo, secuelas de un ACV, insuficiencia renal y se practicaba diálisis.

Todo esto sumado al virus del dengue le ocasionó falla multiorgánica, shock refractario y paro cardiorrespiratorio, indicó el médico Alfredo Álvarez, desde el Hospital René Favaloro.

En Misiones ya se registraron seis muertes por dengue en lo que va del año, la de este hombre, el primer anciano y las anteriores fueron mujeres, una beba de cinco meses y las restantes de distintas edades de hasta 70 años.

¿Qué es el dengue?

Es una enfermedad infecciosa producida por el virus dengue. Se transmite por la picadura de las hembras del mosquito Aedes aegypti. Cuando una hembra se alimenta de sangre de una persona enferma de dengue adquiere el virus y, al picar a otras personas, lo transmite.

El contagio solo se produce por la picadura del mosquito, no hay contagio de persona a persona. Estos mosquitos también transmiten el virus chikungunya y virus Zika. No existe tratamiento específico ni vacuna para esta enfermedad. No tomes aspirinas ni te automediques. Lo más importante es que consultes al médico.

¿Qué hacer para prevenir el dengue?

La medida más importante de prevención es la eliminación de los criaderos de mosquitos, es decir todos aquellos recipientes que acumulen agua dentro y fuera de casa, ya que este mosquito tiene hábitos domiciliarios.