Multitudinaria marcha en La Plata en pedido de justicia por Jorge Julio López 

"Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida, el Estado es responsable", coreaban los sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura al marchar junto a militantes políticos y sociales por el centro de La Plata.

Carlos Zaidman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y querellante en juicios de lesa humanidad, encabezó la marcha y dijo que "López desapareció por haber declarado en un juicio. López desapareció precisamente por pelear por Memoria y por Verdad. Lamentablemente el Estado no lo buscó como debía o lo buscó pero no investigó a quienes eran muy probablemente responsables, y nosotros lo señalamos desde el principio, que era Etchecolatz y su entorno".

"Estos 17 años se dan en un marco político muy difícil, muy complejo donde todo lo peleado durante estas cuatro décadas, desde el fin de la dictadura para acá, corre serio peligro, lamentablemente; donde tenemos que soportar que actos de negacionistas se hagan en lugares donde evidentemente son lugares de la democracia y no de adalides del genocidio", sostuvo.

Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro, uno de los estudiantes desaparecidos en "La Noche de los Lápices", dijo que "la impunidad sigue, todavía estamos buscando la aparición de Jorge Julio López y no lo henos encontrado y siempre digo que sin López no hay Nunca Más".

"Es muy doloroso en democracia tener que buscar a nuestro querido compañero Jorge Julio López, Pero marchamos como hace 17 años, salimos al otro día que López no se presentó a la audiencia de alegatos, lo hicimos bajo una lluvia torrencial y lo hacemos una vez más para pedir la aparición con vida de Jorge Julio López y castigo a los responsables que lo desaparecieron para poner terror en los juicios y que no se hicieran los juicios de lesa humanidad", afirmó.

Las dos desapariciones de Jorge Julio López

López desapareció de su casa del barrio platense Los Hornos el 18 de septiembre de 2006, cuando se esperaba que fuera a la sede municipal para presenciar los alegatos del juicio que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata seguía al ex comisario bonaerense Etchecolatz por delitos de lesa humanidad de la dictadura.

El albañil había sido secuestrado en 1977 y estuvo preso hasta mediados de 1979 en 5 centros clandestinos de detención. En sus testimonios López identificó a Etchecolatz como el represor que dirigía y ejecutaba las sesiones de tortura con picana en esa sede policial platense.

López, militante peronista, señaló también varios centros ilegales donde estuvo, como la comisaría 5ta. de La Plata y el Pozo de Arana, donde su profesión de albañil le permitió describir los lugares, aún cuando algunos habían sido remodelados.