Muerte de Liam Payne: Rogelio Nores, el oscuro empresario que mantenía un noviazgo con el excantante de One Direction

Fue fundador de Araucaria Energy y Stoneway Capital, una empresa y un fondo de inversión que ya no existen. Compartía una relación sentimental con el fallecido músico británico que fue descubierta en junio pasado.

Horas después de que la trágica muerte del excantante de One Direction Liam Payne sacudiera a la opinión pública, el nombre de un oscuro empresario relacionado a los negocios energéticos comenzó a revolotear alrededor del caso.

Se trata de Rogelio "Roger" Nores , vinculado a Araucaria Energy , una firma dedicada a los negocios energéticos en Argentina que ya no existe y por la que debió dar explicaciones en la Justicia por supuesto vaciamiento .

También fundó y dirigió Stoneway Capital, un fondo de inversión que se declaró en bancarrota, con una deuda superior a los u$s50 millones con sus acreedores, conflicto por el que Nores decidió emigrar.

The dream pic.twitter.com/oQev4Vz1NK — Liam Payne Updates (@LiamPUpdate) June 6, 2024

Fue justamente fuera de la Argentina que el empresario habría conocido a Payne, a quien volvió a contactar a partir de su última visita a Buenos Aires.

Nores acompañó en varias ocasiones al cantante británico a fiestas y recitales, como el show de Louis Tomlinson (otro exintegrante de One Direction) en el estadio de Vélez, el 18 de mayo.

Quien es Rogelio "Roger" Nores? Es un empresario argentino de quien se rumoreo en junio que era el "novio" de Liam.



Aparece en un montón de contenido y en situaciones muy íntimas junto con la novia de Liam y en el concierto de Niall.



Qué piensan de este tal Roger? pic.twitter.com/PRtrgHtO82 — MATI BUR (@MatiBurOk) October 17, 2024

En el José Amalfitani, Nores y Payne fueron sorprendidos por los paparazzi tomados de la mano durante el concierto. Sin embargo, el vínculo nunca fue confirmado. También fueron vistos saliendo de fiestas LGBT+.

Para la Justicia será importante determinar quién le suministró la droga a Payne. Según el periodista Paulo Kablan, difícilmente el cantante pudo haber venido desde su país con las sustancias que consumió en el hotel Casa Sur.

"Alguien que no es de acá, no vino con esa droga en el avión. No estoy hablando de ese empresario, pero alguien se la tuvo que haber suministrado. ¿A quién se la compró? Si logran probar el suministro, por plata o por amistas, es un delito", señaló Kablan en Argenzuela.

La mala reputación de Rogelio Nores en el mundo de los negocios energéticos

Nores llegó a administrar hasta cuatro plantas de generación eléctrica (en Matheu, Luján, Las Palmas y San Pedro) a través de su firma, Araucaria Energy, que proveían electricidad a 600.000 hogares.

También administró cuentas de u$s600 millones hasta que no pudo afrontar un pago millonario en abril de 2020. La quiebra de Stoneway Capital significó un default privado de u$s10.000 millones, mayor al de Argentina en 2001. Nores dejó a sus acreedores, incluidos grandes fondos internacionales como BlackRock, con enormes pérdidas.

Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), Nores firmó contratos para proveer energía por u$s11 millones mensuales.