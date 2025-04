Mia necesita ayuda: cubrió dos años de su millonario tratamiento, pero no le alcanza para los últimos seis meses

“Hace 1 año y 4 meses le detectaron leucemia lisfoblastica aguda. El tratamiento es de 2 años y nos faltan 6 meses del tratamiento oncológico”, explicó el papá de la nena oriunda de Monte Chingolo, Leandro, en diálogo con C5N.

A raíz de los procesos de curación, Mía también debe tratarse una infección en su rodilla que sufrió por las quimios. “Tiene osteomielitis crónica y tiene que tomar medicación por 6 meses más. Necesitamos una ayuda para pasar estos meses porque estoy sin trabajar”, agregó el padre de familia, que trata de llevar el día a día lavando autos en la puerta de su casa.

Mia Spirito familia Instagram: Leo Spirito

El monto que necesita la familia Spirito es aproximadamente entre $20.000 y $30.000 por día, “depende de la necesidad”, especificó Leandro y sostuvo que “nos faltan 5 meses para terminar, hay que calcularle esa plata por día”.

“Estuvimos 2 meses y medio internados por su rodilla, no puede caminar hace 5 meses. El día a día es en la cama con los cuidados estando las 24 horas con ella y rezando que no levante temperatura para no llevarla al hospital”, relató el hombre sobre cómo llevan adelante cada jornada junto a la pequeña.

Mía está en tratamiento oncológico y necesita ayuda: cómo colaborar

Leandro Spirito explicó en diálogo con C5N que si bien pasaron los primeros meses el tratamiento en el Hospital Casa Cuña, ahora ya están en su casa y van a control de hemogramas cada 10 días.

Si bien Mía hace las tareas del colegio, esta enfermedad hace un año y medio que la aisló de su vida normal a ella. “Pero vamos a salir a delante”, se mostró fuerte el hombre y describió a su hija como “una genia, siempre positiva” y “fana de Racing”.

“Me llamo Mía, tengo 13 años y estoy pasando por un tratamiento oncológico: me diagnosticaron leucemia lisfoblastica aguda. Les quería pedir a todas las personas si nos pueden ayudar, dar una mano, no solamente aportando dinero sino también compartiendo o difundiendo. Les doy muchas gracias a todos los que nos ayuden y si comparten es una gran ayuda. Muchas gracias”, se presenta la niña en las redes sociales.

Embed - Racing de Todos on Instagram: "Ayudanos a difundir Mia Spirito es una niña que está bajo tratamiento oncológico y necesita ayuda. Acá le dejamos el alias de su papá @leospirito lavadero.sitio.mp CVU 0000003100097652800463 Titular Leonardo Ariel Spirito . . . #racing #racingdetodos #racingclub" View this post on Instagram A post shared by Racing de Todos (@racingdtodos)

Para poder colaborar y ayudar a poder afrontar los próximos 6 meses puede ser con una transferencia a la cuenta personal de Leandro Spirito o se pueden comunicar al 11-2781-3192.