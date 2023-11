Mató a golpes a una joven de 16 años y escapó después de ir a votar

Una joven de 16 años fue golpeada por un hombre que intentó abusar de ella en José C. Paz hace un mes. El acusado aún se encuentra prófugo porque, según la madre de la víctima, no lo están buscando. “Necesito justicia para mi hija”, expresó.

Quedó internada por una semana en coma y luego murió por la gravedad de las heridas. Tamara Flores contó en TN: “Ella desapareció el domingo primero de octubre. El lunes seguía sin saber nada y me acerqué a la comisaría. Ahí me dijeron que había un NN en el hospital y me retuvieron. Tuve que llamarla a mi hermana para que la vaya a ver. Me llevaron a la comisaría de San Martín a declarar una hora. Yo estaba en shock, solo quería ver a mi hija”.

Reveló que habló que no concurría a esos lugares: “Me contaron que ese hombre la miraba mucho a Brisa, le decía piropos, pero ella no le daba importancia. En un momento, no se sabe cómo, se quedó con este tipo y él quiso abusar de ella, pero mi hija se defendió”.

“Corrió y se intentó escapar, pero él la agarró y le empezó a dar piñas estando en la vereda. Cuando ella cayó al piso le pateó la cabeza. Me dijeron que después de golpearla, le sacó las zapatillas, la campera y el celular. La parte de cómo hace este tipo para meter a Brisa dentro de su patio y golpearla no me queda clara porque no me la saben explicar”, agregó.

La mamá de la joven reclamó que el sospechoso de 43 años identificado como Francisco David Campos, es conocido en el barrio por estar vinculado a otros hechos delictivos. El hombre fue a votar en las elecciones generales del 22 de octubre y no fue detenido.

“Cada vez confirmó más que no están haciendo nada porque el fiscal anterior me dijo que tenía captura nacional e internacional, pero se vino para estos lados y nadie lo detuvo. No aguanto más, es como que se lo tragó la tierra porque hubo nueve allanamientos y no dieron con él”, concluyó la madre de la víctima.