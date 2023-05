Matías Morla cruzó a los médicos de Diego Maradona: "Lo mataron"

Dalma Maradona pide justicia para Diego: "No tuvo una muerte digna"

En tanto, el letrado agregó que espera que la Justicia condene a los acusados del caso: "Es una causa de juicio oral. Los fiscales de San Isidro votaron todas las instancias. Entiendo que va a haber condenados a pena de prisión. El plan criminal creo que no lo van a poder demostrar. Acá tenés personajes que nunca se hablaron entre sí, ¿cómo hacés para establecer un plan?"

Por otro lado, el abogado se defendió sobre cómo se manejó mientras representaba al exfutbolista de la Selección argentina: "Primero se planteó que Maradona no estaba en sus cabales, nosotros demostramos que en mi gestión hizo 4 Partidos por la Paz, 7 realitys shows en vivo, 130 entrevistas. Después se dijo que yo lo tenía secuestrado y en ese periodo estaba en México, se ve en Netflix. Yo no estaba en México".

"Cada cosa que se fue diciendo después dijeron 'no, firmó porque estaba borracho'. Firmó en 2015 en la Corte de Dubai. Cada cosa que se dijo se refutó a tal punto que no me llamó ningún juez para explicar nada y ya eso quedó en el olvido", agregó en esta línea sobre su responsabilidad sobre Maradona.

Asimismo, el abogado reconoció que se produjo un acercamiento en el conflicto por la marca Maradona con dos de las hijas del astro, Dalma y Gianinna: "Lo que va a quedar latente es la marca porque hay que juntarse pero me parece que estamos más cerca por el bien de Maradona de hablar y consensuar algo con la continuidad que hacer una pelea".

Por último, apuntó contra estas hijas del exjugador de Boca debido a una dificultad para comunicarse con ellas: "Tengo interlocutores, no sé si llegan los mensajes porque acá querés hablar con uno y tenés 30 secretarios y 42 abogados. Es difícil y yo no estoy apurado".

https://twitter.com/Intrusos/status/1653100687918612481 Reapareció Matías Morla y apuntó contra los médicos de Maradona “A Diego lo mataron” @AmericaTV pic.twitter.com/2Pk6ZbAKgo — #Intrusos (@Intrusos) May 1, 2023

Quiénes son los acusados por el fallecimiento de Diego Maradona

Además del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, también están acusados el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Almirón; el jefe de ellos, Mariano Perroni, y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

La causa está caratulada como homicidio simple por dolo eventual. Si bien el letrado había sido denunciado en este caso por Dalma y Gianinna Maradona, los fiscales de San Isidro lo tuvieron como testigo en todo momento y no como imputado, por lo que quedó descartado de la investigación.