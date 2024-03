Los peores resultados: 3 de cada 10 alumnos más ricos del país no alcanzan el nivel básico de lectura

Los estudiantes argentinos de familias de mayor poder adquisitivo, los segundos de la región, no llegan al nivel mínimo de comprensión lectora en la última prueba PISA.

3 de cada 10 alumnos más ricos del país no alcanzan el nivel básico de lectura.

Un nuevo test realizado entre estudiantes de 15 años de la región arrojó que en Argentina el 32% perteneciente al estrato socioeconómico más alto no alcanzan el nivel mínimo de lectura , obteniendo peores resultados que en países como Chile, Uruguay, Colombia, Perú y México.

Los desempeños de los estudiantes argentinos del cuartil más rico sólo superan a los de sus pares de las mismas condiciones de República Dominicana (55%), El Salvador (48%), Guatemala (48%) y Paraguay (42%). Por ende, Argentina se ubica en el grupo de países con peores resultados por parte de los jóvenes más favorecidos.

El documento cuenta con la autoría de Irene Kit, de la Asociación Civil Educación para Todos, Martín Nistal y Eugenia Orlicki, del Observatorio de Argentinos por la Educación y observa que "en todos los países, los puntajes son mejores a medida que aumenta el nivel socioeconómico de los alumnos".

En ese sentido, indica que "aunque existe una marcada relación entre el nivel de riqueza de los países y los aprendizajes, esa relación no es perfecta. Los alumnos argentinos del cuartil superior, los más ricos, están entre los de mayor nivel socioeconómico de la región, solo superados por Chile; sin embargo, sus resultados en PISA quedan por debajo de los de Uruguay, México, Brasil, Colombia, Perú y Panamá".

"La escuela secundaria enfrenta a los estudiantes a una nueva alfabetización. Deben comprender textos de mayor tamaño y complejidad e identificar las características de diferentes géneros textuales, formar juicio sobre lo leído. El sistema educativo argentino se encuentra aún lejos de esa meta. Sin una enseñanza eficaz, sistemática, articulada, aún estudiantes de hogares aventajados socioeconómicamente, tienen probabilidades de avanzar en su secundaria con pobre dominio de la comprensión lectora", explicó Irene Kit.

También, el informe analiza algunas respuestas de los estudiantes de 15 años a los cuestionarios complementarios de PISA 2022. Con respecto a la motivación, el 51,7% de los estudiantes argentinos están de acuerdo o muy de acuerdo con la frase “Mi inteligencia es algo que uno no puede cambiar mucho”. A su vez, el 19% considera que no es perseverante en sus tareas, mientras que un 58% sí se considera perseverante y un 23% no se pronuncia al respecto.