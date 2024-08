Los audios de la mujer que denunció por violación a los rugbiers franceses en Mendoza

En el material, la mujer describe su encuentro con uno de los jóvenes integrantes del seleccionado de rugby francés que se enfrentó a Los Pumas el sábado 6 en la capital mendocina.

El primero fue enviado durante la madrugada, cuando la mujer le avisó a su amiga que se iba del bar donde se encontraban para ir al hotel donde se alojaban los acusados, Oscar Jégou y Hugo Araudou. "Me fui con un rugbier de afuera, estoy en su hotel, así que no cuentes conmigo, ¿sí?", expresó.

Horas después, los mensajes fueron para contar lo ocurrido. "Loca, gracias por el aguante, por todo. Conocí a un rugbier francés altísimo el chabón, re lindo y llegué a mi casa a las 9 am. O sea, te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. Siempre la misma historia, una vez que salgo, aproveché", relató.

Luego, describió las heridas recibidas en su encuentro con los deportistas. "Me cagó a palos, me agarró del cachete, me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguñones en la espalda, no sabes, tremendo. Son muy culiados boluda", comenzó.

"Boluda, me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, todas las tetas. Machucones en el culo, me hicieron mierda", prosiguió la mujer.

El último audio expresa: "Tengo un ojo morado, gorda. Me tuve que tomar un diclofenac porque me hicieron mierda. La mandíbula la tengo toda moretoneada".

Los mensajes son analizados en el marco de la causa en la que Jégou y Araudou fueron imputados formalmente por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas.

La familia de la joven atacada en Mendoza por rugbiers franceses aseguró que la defensa de los imputados está "vinculada con ciertos sectores de poder".

El padre de la joven que denunció por abuso sexual a dos rugbiers franceses en Mendoza había manifestado su preocupación por "un cambio de actitud de la Fiscalía" respecto a la prisión preventiva de los imputados, que se definió este lunes a favor de los deportistas, y aseguró que su defensa está "vinculada con ciertos sectores de poder".

"Vimos una primera reacción de la Justicia excelente. Pero hoy estoy sumamente preocupado porque contrataron a un estudio complicado, cuestionable, posiblemente eficiente, vinculado con ciertos sectores de poder, no solo jurídicos", señaló durante una entrevista exclusiva con Argentina en Vivo en C5N.

En diálogo con el periodista Rodrigo Olmedo desde Mendoza, contó que "el rumor que corre a gritos es que habría un cambio de actitud de la Fiscalía". El fiscal Darío Nora, de la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales, debe definir este lunes si pide prisión preventiva para Oscar Jegou y Hugo Auradou.

Para el hombre, esto se debe a que Rafael Cúneo Libarona, el hermano del ministro de Justicia de la Nación, es el abogado de los rugbiers. "El perfil es complicadito por lo menos, por ser delicado: es hermano del que define los cargos que se van a reemplazar o sustituir en la Justicia federal de Mendoza", señaló.

Embed - EXCLUSIVO: HABLA el PADRE de la JOVEN ATACADA por RUGBIERS en MENDOZA

"Acá estamos peleando, totalmente angustiados, esperando justicia. Yo soy un abogado con 40 años de ejercicio de la profesión, conozco y respeto a la Justicia de Mendoza, pero acá hay mucho en juego, mucha presión. Honestamente nos sentimos desprotegidos hoy con el cambio de actitud que ha tenido la Fiscalía", afirmó.

"Acá hay un delito penal, hay violación en grupo porque participaron dos personas y la defensa sigue diciendo que hubo consentimiento. Si mañana el fiscal puede ratificar, los rugbiers deberían quedarse en prisión preventiva mientras continúa el juicio. Si no, hacen sus valijas, se van a Francia y el juicio seguirá por siglos y siglos", remarcó.

"Desconozco las razones por las cuales la Justicia puede haber cambiado, pero que ha cambiado, cambió. Me voy a sorprender y me voy a disculpar si el fiscal en realidad hace lo que yo creo y lo que mucha gente cree: que el no es no, aún en una habitación y con una persona", agregó.

En ese sentido, aseguró que "el daño que le hicieron a mi hija es irreparable" y que los peritos "pudieron comprobar 15 laceraciones en el cuerpo". "Esto no es un abuso, esto es una tortura", subrayó.