18 de junio de 2026 Inicio
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Lionel Messi tiene la estatua más alta del mundo en Cutral Co

La ciudad neuquina homenajeó al capitán de la Selección Argentina y presentó la obra del artista Aldo Beroisa, una escultura de 26 metros montada sobre la Ruta Nacional 22. El monumento incluyó estructuras metálicas reticuladas y cemento.

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El momumento incluyó estructuras metálicas reticuladas y cemento.

El momumento incluyó estructuras metálicas reticuladas y cemento.

La ciudad neuquina de Cutral Co inauguró una escultura de 26 metros sobre la Ruta Nacional 22 en homenaje a Lionel Messi. La imponente estructura de metal y cemento se convirtió en un nuevo símbolo turístico y cultural de la Capital provincial de los Monumentos.

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La obra pertenece al escultor Aldo Beroisa y quedó montada sobre la Ruta Nacional 22, uno de los principales corredores viales de la Patagonia argentina. Con sus 26 metros de altura, la estructura metálica se posiciona como la representación del mejor jugador de todos los tiempos más alta del planeta, superando otras esculturas dedicadas al astro rosarino en distintos países.

La imponente figura del capitán de la Selección argentina en Cutral Co refuerza además la identidad de la ciudad como Capital Provincial de los Monumentos, destacada por sus obras de gran escala. En su inauguración estuvieron presente las autoridades locales, vecinos y turistas que se acercaron para presenciar la presentación oficial de la obra.

El municipio de Cutral Co destacó que el monumento a Lionel Messi busca potenciar el perfil turístico de la ciudad y consolidarla como referencia en Neuquén.

El autor de la obra

"Ponemos nuestro granito de arena para que cada día sea mejor", expresó Aldo Beroisa, el autor de la monumental obra de Lionel Messi. Su construcción en Cutral Co involucró estructuras metálicas y cemento y contó con la participación del soldador Martín Chávez y familiares del escultor Aldo Beroisa.

A su vez, el proyecto contó con apoyo logístico del municipio y materiales provistos por comercios locales y se trabajó durante los feriados para poder culminar con el montaje de la obra. Aunque aún restan detalles por finalizar, la estatua fue presentada en una fecha especial y coincidió con un partido en el que Messi anotó tres goles, lo que atrajo a numerosos vecinos.

Para Beroisa, el monumento representa tanto un sustento familiar como un aporte a la identidad de una ciudad marcada por la economía petrolera.

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